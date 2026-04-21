綠色運輸維管挑戰大 新北打造自行車經濟圈

新北市河濱自行車道總長達210公里，範圍廣泛，維護管理成為長期挑戰。高灘處長黃裕斌表示，目前維管工作涵蓋土木、水電、環境清潔、植栽及保全巡查等項目，由不同廠商分區負責，人力與經費負擔不小。以金色水岸海堤段為例，因鄰近海域，須採用不鏽鋼材質並加強防滑設計，以因應海風侵蝕與鹽分影響；河濱其他路段則常因汛期淹水造成鋪面受損，需頻繁修補，維護成本不低。

新北市水利局長宋德仁分享，過去擔任副局長期間，曾長達3、4年每天從新店住家騎單車至板橋市府上班，單趟約18公里、50多分鐘，幾乎全程行經自行車道。他指出，自行車通勤不僅安全、空氣品質較佳，沿途還可欣賞景觀，兼具運動效果，是相當理想的通勤方式。他也提到，新北各行政區透過大漢溪、新店溪、基隆河沿線自行車道，大致已能串聯，民眾可由市區道路透過越堤道進入河濱系統騎乘。

宋德仁認為，自行車道建設有助減少對汽機車的依賴，緩解交通壅塞，並可降低碳排放、邁向永續城市，同時提升市民健康與生活品質，亦具觀光發展潛力。

台灣體育大學主秘陳添丁也指出，北歐城市過去面臨車輛過多問題，透過完善自行車路網後明顯改善，騎車已成為日常生活的一部分，不僅節能減碳，也能降低交通成本，甚至帶動其他消費行為。

不過，陳添丁也提醒，台灣自行車道發展仍以休閒導向為主，尚未真正成為生活化交通工具，關鍵在於整體環境是否足夠友善。他指出，目前多數自行車道位於城市邊緣，進入市區後常面臨路網不連續、路寬與路面品質不足，甚至需與汽機車或行人共用道路等問題，若要推動自行車成為日常通勤工具，仍須在路網串聯與使用環境上持續改善。

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供