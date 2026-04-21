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金色水岸單車道優化推進 拓寬分流拚明年完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供
新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進，高灘處表示，關渡段已完工，竹圍及海堤段預計今年5月、7月陸續完工，紅樹林與沙崙段則將於今年發包、明年完工；新北民代則醒，金色水岸長期有人車爭道、路幅過窄問題，支持市府推動改善，但要求人車分流、車道拓寬及照明死角改善必須到位。

高灘處長黃裕斌說明，金色水岸自行車道自關渡延伸至淡水新市鎮海堤，共分關渡、竹圍、紅樹林、沙崙及海堤五大區段，目前整體路網正逐步成形。其中，關渡段已完工，竹圍及海堤段已發包施工，預計今年5月及7月完工，紅樹林與沙崙段則規畫於今年發包、明年完工。

黃裕斌指出，此次優化工程以「拓寬車道、強化節點、優化指標」為三大重點，將原本約2公尺寬的自行車道拓寬至4公尺，區分人行與自行車動線，提升騎乘安全與舒適度；並透過節點空間放大與既有節點改善，強化沿線停留與休憩功能，同時加強指標系統，讓整體動線更清楚。其中特色最鮮明的海堤段，過去自行車道位於堤防下方，無法欣賞海景，未來將移至堤頂，讓民眾可直接眺望海岸風光。

至於下一步串聯北海岸，黃裕斌表示，目前已完成路線規畫，後續將進入設計階段，並涉及用地取得與經費爭取等問題，主責單位為交通局，未來將跨局處推動串聯石門、三芝、金山及萬里等路段。

新北市議員陳偉杰指出，金色水岸是淡水重要的休閒廊道，但長期面臨人車爭道與路幅狹窄隱憂，尤其紅樹林至竹圍段在尖峰時段壅擠情況明顯，已影響安全。他全力支持市府推動五大區段優化工程，並要求必須落實人車分道與車道拓寬，同時加強彎道照明與視線死角改善，讓在地居民與遊客都能享有更安全、寬闊的騎乘空間。

陳偉杰也強調，市府推動觀光建設的同時，更要兼顧在地便利性，未來將持續在議會監督相關預算與工程進度，要求市府在整體完工前，針對照明死角、休憩遮蔭及YouBike轉乘便利性進行全面盤點，讓金色水岸不只美觀，也能成為兼具安全與友善的指標性單車廊道。

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供
新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供
新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供
新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供
新北市淡水金色水岸自行車道優化工程持續推進。圖／新北市高灘處提供

新北 黃裕斌 車道

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