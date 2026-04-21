土方去處 雙北會勘台北港暫置場

為解土方之亂困境，北市新工處在八里台北港北淤砂區設土方暫置場，預計使用一年，地方憂交通衝擊、環境壓力是八里在地承受，路壞了、車多了、粉塵噪音，首當其衝是居民。昨辦會勘，新北民代要求雙北再開一次公開協調會，將承諾白紙黑字列出，取得共識後再談下一步。

北市新工處工務科長高銘伸說，暫置場主要處理北市人行道及側溝工程產生的土方，部分工程現場腹地不足，無法直接進行破碎分類，才會先運至八里暫置場處理，再送進台北港。全區借用土地約十四公頃，實際運用約十公頃，現階段第一階段試辦僅使用約○點五公頃，由新工處公共工程先行運作。土方進場後會在場內以機具破碎至十公分以下，符合台北港規定後再進港。

議員陳家琪說，官方稱平均每日約二十五車次，未明確承諾最高上限，若營運後車流暴增，一天湧入上百車次，地方無法接受。議員鄭宇恩要求雙北盡快在八里再開一次公開協調會，逐項列出具體承諾，取得地方共識後再讓土方進場，「全台灣土方之亂，八里不是代罪羔羊」。

議員陳偉杰則說，八里已有焚化爐、台北港等多項嫌惡設施，地方承受壓力大，如今又新增土方暫置場，居民最擔心的是現在雖名為「暫置場」，卻可能一路延續，從暫時變成永久。

另，去年台北港回饋金給新北五千七百萬，現行分配原則是交通局百分之四十、八里區公所百分之四十、漁業處百分之二十。陳家琪說，光道路修繕經費就吃掉一大半，主張應提高用在八里比率，地方承受最多困擾與不便，回到地方資源不成正比。市府表示，回饋機制已邀集相關單位研議。