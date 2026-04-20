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新北消防員山分隊擬遷建 里長憂預定地衝擊交通

中央社／ 新北20日電

新北市消防局員山分隊現行廳舍空間不足擬遷建，里長反映預定地位處巷弄進出不易，憂心會讓交通更惡化。新北消防局今天表示，此地點只是選項之一，後續會納入意見做評估。

立法院內政委員會前往新北市中和區考察，內政部次長董建宏、國土署長蔡長展、消防署副署長馮俊益、國民黨立委張智倫、新北市議員陳錦錠及邱烽堯，以及民進黨議員張嘉玲、張維倩等人到場，關切員山消防分隊廳舍空間不足、景安路人行道改善工程等案。

根據視察簡報，位於中正路的員山消防分隊，因周遭工廠與廠辦多，救災需求龐大，但現行廳舍空間嚴重不足，26人共用7間寢室，空間狹窄且缺乏收納；又因建築物為海砂屋、結構強度不足，無法承重雲梯車、水庫車等特種車輛，難以滿足救災需求。

簡報指出，員山分隊將爭取異地重建，計劃遷移至員山路466巷，用地面積約為1329平方公尺，此計畫同意變更為機關用地，去年12月提報內政部大會，若經審議通過後，將辦理公開展覽，無異議即可發布實施。

張智倫透露，還沒就任立委時便受邀到訪消防員宿舍，看到房間擁擠不適，心裡相當不捨，目前短期解方是協調隔壁的警察勤務大樓，釋出部分空間給消防員使用；長期解方是尋找新址，考慮設置警消宿舍等用途，期盼聽取地方意見，中央與地方合力解決問題。

張嘉玲與員山里長藍國鐘反映，此遷建預定用地位於巷弄內，道路狹窄，平時巷內車輛要轉往員山路時都會被塞在路口，上下班通勤時間更會堵一整排，若未來消防車輛進出，憂心加深當地交通問題。

張維倩說，此預定地位處巷弄之中，消防車進出不易，且鄰近住宅，是否適合作為消防分隊用地仍有不同意見，有待與地方持續溝通，不可貿然進行變更。

新北市消防局表示，此預定地只是其中一選項，今天邀集各相關單位現場初步會勘，了解周圍環境及居民意見，後續會納入各方意見做整體評估，並非已確定該址。

新北 消防員

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