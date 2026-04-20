議員批對用電見死不救 翡管局：盼穩定北台灣用水

翡管局日前表示，在未有合理補償機制前，不再配合台電延長發電。北市議員顏若芳今天要求收回對北部用電見死不救的恐嚇，翡管局長林裕益說，是盼穩定北台灣用水，非政治恐嚇。

台北市議會今天下午進行財政建設部門質詢及答覆，台灣民眾黨台北市議員林珍羽質詢時表示，根據審計部資料，台北翡翠水庫管理局長年用最低價賣電給台電，現在卻被質疑勒索，她全力支持台北市不能被吃豆腐，要求局長林裕益硬起來，用正當途徑拿回屬於市民的錢。

民進黨籍市議員林延鳳則表示，針對耗水費爭議，市政府要求台電公司購電價格1度達新台幣14.6元，但經濟部水利署認為水力發電非屬耗水行為，依法不需徵收耗水費，後續要如何協商。

林裕益答詢時說明，這個不是徵收，而是補償契約草案，還是要議約，雙方可以討論，這是基於監察院的查核意見。

林延鳳認為，若這條路要走下去，要能承諾取得綠電認證之後，翡翠水庫賣電給其他民間業者，至少要收到每度14.6元的價格，否則市庫會有所損失。其次，若北市府電力要留著自用，則需以北士科為主。

林裕益表示，綠能憑證是未來努力的方向，但監察院認為收購費率偏低，和補償針對的是緊急調度需要，這是兩回事。

民進黨籍市議員顏若芳緊接著質詢，表示監察院提到耗損問題，還指翡翠水庫每年約耗費5億噸的水，是緊急支援用電的434倍，要求1個月內提出耗費5億噸水的改善報告。

顏若芳說，不論未來申請到的綠電要賣多少，要開拓財源可以，但要求必須收回這些對於北部用電見死不救的威脅、政治恐嚇。

林裕益說，翡翠水庫肩負防洪、治洪等需求，監察院是針對水資源調度問題而論，是基於維護大台北珍貴的水資源，目前中南部水情吃緊，希望要穩定北台灣的生活用水，澄清並無政治恐嚇。

台北翡翠水庫管理局17日表示，翡翠水庫水力發電仍依契約賣電給台電，未停止供電。針對水力發電延長的耗水補償，因台電不同意簽契約，在未有合理補償機制前，將不配合延長發電支援。

經濟部水利署19日說明，水力發電非屬耗水行為，依水利法84條之1規定，經濟部對水力發電用水並未徵收耗水費。台電也表示，耗水費徵收對象應為實質「耗用水資源」者，但水力發電的尾水最終均完整留存於下游壩堰，水資源並未減少或損耗。

翡管局19日進一步說明，翡翠水庫下游攔河堰本質上並非水庫，平時即維持高水位運作，並無足夠庫容可蓄存額外因發電所釋出的水量，因此大量放流之水多直接排入河川，最終流向大海，難以有效再利用。此外，翡管局是基於監察院查核意見，參考經濟部所訂的耗水補償費率，研擬建立合理補償機制。