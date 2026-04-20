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議員批寵物美容新制爭議多 北市府：持續輔導盤點

中央社／ 台北20日電

民眾黨台北市議員張志豪今天說，農業部所推寵物美容定型化契約配套不足，部分業者陳情未收到通知恐遭罰；北市動保處說，將持續輔導、盤點有無遺漏，並彙整窒礙難行處給中央。

台北市議會今天下午進行財政建設部門質詢及答覆，張志豪質詢表示，關於農業部所推寵物美容定型化契約，從制度設計到執行層面都存在重大落差，不僅造成業者恐慌，還可能讓遵法意願高的業者在完全不知情狀況下遭重罰。

張志豪指出，農業部規定業者須將契約內容印製成大海報並公告於店內，但寵物美容店空間普遍有限，此規定不合時宜，也對特定行業形成差別對待。

張志豪提到，北市眾多「純美容（僅提供洗澡、剪毛服務）」店家陳情從未收到任何政策通知，僅有兼做繁殖買賣的業者收到訊息，等同前者隨時可能被查核，直批主管機關沒做好通知責任，是行政疏漏，且違規初次被查、未於期限內改正者，罰鍰最高可達新台幣30萬元，對小型美容業者衝擊極大。

張志豪要求，針對銀行履約保證及大海報張貼等根本無法落實的規定，在配套完善前，台北市政府應暫緩查核與處分；同時，將信託制度窒礙難行、海報規定不合理、契約權利不對等問題，正式書面反映中央，要求暫緩執行並修正；動保處應主動對接業者，確保均知情。

北市動保處長陳英豪答詢表示，因張貼海報部分受限消保法規定，定型化契約須明示消費者知曉；另外，後續會再盤點所有登記在案的寵物業者確保收到通知，避免有所遺漏，也會彙整前線業者反映契約窒礙難行處給中央參考。

由於近年寵物醫療美容爭議頻傳，台北市簡任消保官葉家豪今天下午接受媒體訪問時表示，統計北市近5年寵物醫療爭議案共73件，每年案件數相對平穩，約為10餘件；另外，寵物美容爭議共計18件。

葉家豪認為，寵物醫療爭議多為「醫療過程與結果」的認知落差，常見樣態包括飼主不滿獸醫的診療處置，以及結紮等重大手術後引發的併發症爭議、用藥不良反應和未事前明確報價。

寵物美容爭議部分，葉家豪表示，最常見為「費用（預付型交易與儲值）」爭議，多半是因業者推銷「包月」、「包卡」或「大額儲值」方案，當消費者因難預約或覺服務變差而想終止契約、退還餘額時，業者常常拒退或主張已使用次數須用「單次無折扣的原價」扣除，甚或是業者倒閉等情形。此外，美容過程中不慎剪傷、摔傷寵物，也是常見爭議類型。

葉家豪提醒，民眾遇到糾紛可先向消費者服務中心提出申訴；若業者不願妥協則可申請第2次申訴或消費爭議調解，由消保官或調解委員介入協商；並呼籲飼主尋找寵物醫院或美容業者，應尋具優良信譽的店家，且儘量避免購買預付型或儲值型商品；不論就醫或美容，事前一定要確認各項收費標準。

葉家豪表示，若不幸發生寵物受傷等意外，務必第一時間拍照存證，並保留所有收據和對話紀錄，後續申訴才較有保障。

寵物 張志豪

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