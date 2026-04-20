淡江大橋首發體驗活動 跨世代齊聚見證淡水新里程

淡江大橋進入通車倒數，將在5月12日正式通車，而首場暖身活動「淡水八里．橋見未來」也熱鬧登場，市長侯友宜與在地鄉親及上萬市民，共同走上這座世界級的單塔斜張橋，見證北台灣交通建設的重大里程碑，活動更串聯百歲人瑞與幼童跨世代參與，透過書寫願望與紀念儀式，共同象徵新北邁向未來的重要里程碑。

民眾表示，等了數十年，終於看到這一座大橋完工，實際上來體驗對於大橋建設感到非常壯觀，也期待未來可以讓來往通勤的民眾，省下許多交通上的時間。而現場更吸引上萬市民朋友以「漫步」方式，率先踏上這座橫跨淡水河的地標。侯友宜表示，經過四十年的等待，總算讓我們等到淡江大橋在五月就要通車了，這次是淡江大橋第一次開放，開放給所有市民好朋友上來走一走。

活動中，在地現年105歲的人瑞陳張罕阿嬤及100歲的人瑞洪許俸阿嬤也特別到場參與，見證淡水發展。除了在地耆老，幼兒園小朋友們也以純真笑容與朝氣走上大橋，並與市長一起在紀念明信片上寫下願望、蓋下紀念戳章，投入郵筒，寄託對未來的憧憬。活動透過跨世代同台參與，共同見證了新北市新篇章，更體現了承先啟後的核心價值。