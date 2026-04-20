汐止區保長安橋下空間遊憩再優化 宮廟贊助圖書

位在鐵路橋下的汐止區保長安橋下空間，自從啟用後每天都吸引不少家長帶著小孩來玩，甚至鄰近的幼兒園都會帶著小朋友來放電，而最近一旁的福德祠保興宮更是贊助經費，購買圖書放在地面休憩區，讓大小朋友坐在草皮上休息時，還有書可以看。

雖然是上課時間，不過在鐵路橋下的汐止區保長安橋下空間，卻來了好幾間的幼兒園小朋友盡情玩耍，有人玩溜滑梯、盪鞦韆，或是在攀爬的共融遊具玩，因為位處鐵路橋下不怕日曬雨淋，自從遊戲場啟用後，每天都吸引不少不少大小朋友來玩，甚至鄰近的幼兒園都會帶著小朋友坐著娃娃車，整班都帶過來放電。

長安里長楊清風表示，雖然是平日，早上已經發現有4個幼兒園，帶著小朋友來保長安橋下空間來遊玩、看書，享受剛啟用的遊戲設施。這個空間除了小朋友遊憩之外，公所經建課吳課長突然有個發想，在遊戲之餘在這麼大的空間能夠擺放一些圖書，讓小朋友在休閒的同時可以閱讀，從小養成閱讀的習慣，經過福德祠保興宮主委的認可也幫忙，請紙風車挑選書藉，他們選了非常優質的圖書，像是一些歷史、世界地圖書、還有一些運輸系統包括火車、公車的書籍，甚至有立體書，很受小朋友喜愛。

保長安橋下空間，每個拱型橋下規劃了不同的遊憩運動空間，有跑酷場、籃球場，攀爬的共融遊戲場，至於地面休憩區的設計則是有大片草皮，讓玩累的大小朋友可以坐著或是躺下來休息一下，現在空間再優化，一旁的書架上，放滿了各類書籍，幼兒園小朋友選好自己想看的書，就拿到草皮上輕鬆的翻書閱讀，有時還三三兩兩一起看，直說很喜歡。