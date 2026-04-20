汐止區江北里綠美化再晉級 5年栽種上千株蘭花

汐止區江北里環境綠美化不斷升級，不但在江北橋頭的高速公路邊坡種了幾百株的蝴蝶蘭，更拓展到基隆河畔步道以及新江北橋一帶，這五年下來，光是大樹上栽種的蘭花就多達上千株，最近進入蝴蝶蘭盛開期，五顏六色的花朵爭妍比美，路過民眾都說好美。

江北里長謝祚敏表示，江北里綠美化特別研究在蝴蝶蘭上面，要特別感謝志工楊大哥的精心研究，蝴蝶蘭栽種比較特殊，一般的花草樹木都是種直的，蘭花則是要倒栽的，存活率會比較高，還有水也不能澆太多，一路走來，里內的蘭花這麼漂亮，這要從五年前開始說，現在一路種到基隆河防汛道路等地方，這幾年下來已經種了一千多棵了，有很多品種，其中因為自己也很惜福，也要感謝花店老闆，因為很多是告別式的蝴蝶蘭，後來不要的就拿回來，用特殊的方式處理後，讓花的生命再延續，種在樹木上面，讓大家都可以欣賞。

大樹上掛了一盆盆不同顏色的蝴蝶蘭，有紫色、黃色、以及大朵的白色，不同顏色的花爭妍比美相當吸晴，尤其最近進入蝴蝶蘭盛開期，路過民眾都說好美。

謝祚敏提到，每年盛開都很漂亮，但是希望大家愛護花草樹木，它是公共財，路過要惜福，欣賞就好，不要順手把花帶走，之前有一陣子就突然發現，蝴蝶蘭怎麼少了很多，就有特別注意了一下，發現有民眾利用中午的時間，帶了一個環保袋來，就跟散步一樣在欣賞，結果就順手把整棵蝴蝶蘭拔走，每天拿個一棵兩棵，半個月下來就不見幾10棵，所以當場也請民眾不要再來拿花了，留給大家欣賞。