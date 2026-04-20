瑞芳區老人會改選 女力領航展現性平新典範

瑞芳區老人會於三月完成理事長改選，由原任總幹事練瑞蘭在會員支持下順利當選新任理事長。此次改選不僅展現會務傳承與團結，更體現性別平等的進步價值，呈現女性在公共事務與社團領導上的參與及影響力日益提升，為地方注入多元且包容的治理能量。

新任理事長練瑞蘭表示，感謝會員的支持與信任，讓她有機會承擔這份榮耀與責任。她指出，老人會是長者交流情誼、互相關懷的重要平台，未來將延續歷任理事長奠定的良好基礎，與理監事團隊攜手合作，推動健康促進、休閒聯誼及生活照顧等多元服務，讓每一位會員都能感受到溫暖與支持，同時也會持續傾聽會員需求，打造更貼近大家的服務環境。

以女性身分接任理事長，練瑞蘭也展現「女力領導」的細膩與韌性，強調以關懷、溝通與合作為核心，凝聚團隊向心力。她期盼未來與會員共同努力，讓老人會更加團結有活力，在性別平等的理念下，打造一個尊重多元、彼此扶持的友善社群，讓長者的每一天都能過得健康、快樂且有尊嚴。