瑞芳桐花季「桐遊小徑」登場 山林賞花結合人文受好評

新北市瑞芳區19日舉辦桐花季活動，以「桐遊小徑」為主題，規劃四腳亭砲臺及粗坑口煤窯步道小旅行，帶領民眾深入桐花秘境，在雪白桐花紛飛的景致中，感受山林之美，同時串聯在地歷史文化與自然景觀，打造兼具知性與療癒的春日行程。

民眾漫步步道上可見「五月雪」桐花隨風飄落，片片白花鋪滿山徑，宛如一層柔軟的雪白地毯，活動內容除了步道導覽外，還特別安排搗麻糬DIY體驗，並推出融入地方特色的「黑金麻糬」，讓民眾從味覺到體驗都能認識瑞芳的在地風情，廣受參與民眾好評。不少遊客更是二度報名參加，顯見活動深具吸引力，也為地方觀光注入活力。

負責導覽四腳亭古砲臺的吉慶里長簡惠麗表示，今年參與相當踴躍，透過導覽解說，讓民眾更深入了解在地人文歷史與產業發展。參與遊客也分享，活動不僅能親近自然、放鬆身心，還能聽見許多平時難以接觸的在地故事，收穫滿滿、印象深刻，期待未來能再次參與。