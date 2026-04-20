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寵物美容定型化契約上路後消費爭議暴增 北市消保官曝「這樣態」最多

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
農業部去年推行「寵物美容定型化契約」，但從規定到執行問題多，寵物美容業者投訴實施新制遇到的困境，包括業者執行層面的配套不足，包括未明確列出費用導致事後加價、動物死亡責任鑑定困難、美容逾時費與寄養許可衝突等。記者余承翰／攝影
農業部去年推行「寵物美容定型化契約」，但從規定到執行問題多，寵物美容業者投訴實施新制遇到的困境，包括業者執行層面的配套不足，包括未明確列出費用導致事後加價、動物死亡責任鑑定困難、美容逾時費與寄養許可衝突等。記者余承翰／攝影

北市近年來寵物醫療美容爭議有增加趨勢，根據統計去年美容消費爭議從每年2至3件暴增至9件，而去年5月新上路「寵物美容定型化契約」也讓業者憂心沒有客觀評議標準，消保官也提醒，多數爭議都是購買買預付型、儲值型商品後續退費衍伸爭議，呼籲消費者盡量避免購買。

根據法務局統計，近5年的案件量，寵物醫療爭議共計73件，每年案件數相對平穩，大約維持在12至16件間；而寵物美容爭議近五年共計18件，雖然總數較少，但值得注意的是，前幾年每年僅約2至3件，到了去年卻增加至9件，呈現上升趨勢。

消保官葉家豪指出，美容過程中不慎剪傷、摔傷寵物，偶有發生類似爭議但多數寵物美容最常見爭議，是預付型交易與儲值消費爭議多為包月、包卡或大額儲值方案，但消費者後來因很難預約、覺得服務變差等原因想終止契約並退還餘額時，常常遭拒，是主張已經使用的次數必須用單次無折扣的原價來扣除，或業者倒閉等。

至於醫療部分，葉家豪說，常見是醫療過程與結果的認知落差，飼主對於獸醫的診療處置不滿、結紮等重大手術後引發的併發症爭議、用藥不良反應，以及事前沒有清楚報價，導致結帳時才發現費用驚人的收費爭議。

葉家豪提醒，飼主尋找寵物醫院或是美容業者，要找具有優良信譽店家，且盡量避免購買預付型、儲值型商品，不管就醫還是美容，事前一定要確認各項收費標準。如果不幸發生寵物受傷等意外，務必第一時間拍照存證，並保留所有收據跟對話紀錄，後續申訴才會比較有保障。

寵物 北市

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