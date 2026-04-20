星展攜手荒野投入3千萬守護淡水河濕地 拚國際級生態指標

全球永續發展趨勢從「淨零碳排」邁向「自然正向（Nature Positive）」，企業角色也從減少環境衝擊轉為主動修復生態。星展銀行（台灣）宣布投入新台幣3000萬元，攜手荒野保護協會啟動為期三年的「生態淡水河守護星計畫」，以五股濕地為核心，串聯公部門與民間力量，盼打造北台灣首座國際級濕地，強化淡水河流域生態韌性。

新北市水利局長宋德仁日前隨市長侯友宜赴澳洲參訪，宋表示，雪梨煙火與港灣景觀整合的經驗，凸顯地景與城市紋理的重要性，回到淡水河流域，濕地同樣具備成為城市生態地標的潛力。他認為，未來應透過長期治理與跨部門合作，逐步提升濕地價值，讓生態與城市發展並進。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，荒野自2002年即投入五股濕地保育，並於2004年認養五股濕地生態園區，但其價值仍未被完整彰顯。目前北台灣尚無國際級濕地，期望透過企業與社會各界合作，逐步提升淡水河流域生態品質，推進國際級濕地目標。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，淡水河不僅是北台灣重要濕地生態系，也承載城市發展記憶，企業責任不應止於減緩衝擊，更應主動投入修復行動。透過金融影響力與資源挹注，盼在環境、社會與經濟之間創造長期共好。

五股濕地屬於感潮濕地，擁有溝渠、泥灘與草澤等多樣地貌，是候鳥與瀕危物種的重要棲地。1970年代淡水河流域曾有近90種、約4,800隻水鳥棲息，但隨都市化與工業發展，濕地面積縮減至約170公頃，生物多樣性下降。近年在公私部門努力下，保育類候鳥黑面琵鷺與極危物種「四斑細蟌」陸續現蹤，顯示復育已有初步成果。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，計畫將從「棲地重塑」、「科學監測」及「環境教育」三大面向推進，包括營造水鳥棲地、進行鳥類長期調查、監測並試驗移除外來入侵種互花米草，以及每年舉辦環境教育活動，預計三年內影響上萬人參與。

此外，濕地兼具碳匯、防洪與生態棲息功能，在氣候變遷與城市壓力加劇下更顯重要。羅綸有指出，星展已將自然風險納入企業風險管理，並透過綠色金融與投融資，引導資本投入具環境正效益的產業與行動。

活動當天，與會來賓與志工實地走入濕地進行棲地維護。荒野保護協會榮譽理事長李偉文表示，長年來志工持續深耕環境教育與棲地守護，隨著社會對永續議題重視提升，期待更多企業與民眾加入，共同讓生態復育在台灣扎根，為未來保留生機。

荒野志工帶領星展團隊下灘地除蘆葦，守護五股濕地候烏棲地。圖／荒野保護協會提供

荒野保護協會理事長李騏廷表示，期望透過企業與社會各界合作，逐步提升淡水河流域生態品質，推進國際級濕地目標。圖／荒野保護協會提供