金門盜墓案意外凸顯歷史久遠 遠勝台灣

【聚傳媒特約記者吳思賢報導】金門驚傳第一起盜墓案，已經有六百多年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」遭盜，族人在前往祭祖時發現墓塚遭挖掘，立刻報警。警方迅速抓到嫌犯，發現他在圖書館借閱《金門的古墓與牌坊》，認為陳顯墓的位置偏僻，因此選擇下手。嫌犯不知道的是，陳顯在金門是出名的忠臣清官，家境不裕，少有陪葬物。嫌犯破壞墓龜表層花崗石片後，因為含糯米的三合土層太堅硬，無法挖破，就放棄挖掘。

新聞一出，很多台灣民眾感到意外的是這個古墓的歷史，居然就超越「臺灣四百年史」。

媒體人陳冠宇撰文指出陳顯出生於金門下坑（現為夏興村），在明朝開國不久還是明太祖朱元璋當政的洪武四年、西元1371年，中了第四名舉人，是明朝金門中舉的第一人，所以有了「開科第一」的稱號，當官後歷任五品知州等官職。

明成祖朱棣還擔任燕王時，招募陳顯擔任掌書記，相當於貼身秘書及文膽。陳顯得知朱棣有反心時，經常委婉勸誡，但發現無效，就辭官回鄉。朱棣「靖難之役」起兵成功、就任皇位之後，派人召陳顯回來任職，陳顯趁沐浴更衣時，服毒自殺以殉君。《浯江下坑陳氏世譜》記載：「死於建文難(靖難)。崇祀忠臣事實載傳中。」

陳顯，字希文，榜名顯，號南海。後世子孫稱之為「南海公」並引以為榮。

陳顯古墓歷史六百多年，但金門歷史更久。根據清朝的《金門志》，大約一千七百年前的晉朝時，已有陳等六姓家族因躲避戰禍而移居金門。唐朝在此設浯洲牧馬場，牧馬監陳淵被尊為「開浯恩主」。元朝時設浯洲書院。明朝初年，陳顯中舉。

陳冠宇指出，相較之下，最早出現在歷史的具體台灣記載，是明朝末年陳第來台後寫的〈東番記〉，記載了對原住民生活的所見所聞，這是西元1602年，比陳顯中舉已經晚了231年，比起晉朝漢人遷移金門，更晚了一千三百年。難怪有許多金門朋友都自豪說：我是金門人，不是台灣人。

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