快訊

恭喜！49歲五月天怪獸當爸啦 瞞到底突爆「兒子平安誕生」

日本青森規模7.4地震！恐有高3公尺海嘯 當局急籲民眾避難

台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

聽新聞
0:00 / 0:00

議員要市府向李四川請益雙和塞車解法 交通局長：有解法會請教

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
公館圓環改造已經完工通車。本報資料照片
公館圓環改造已經完工通車。本報資料照片

台北市公館圓環改造後，反讓新北市雙和地區塞車，新北藍綠持續攻防。新北市議員張維倩今天在議會質詢指出，既然台北市前副市長李四川說有解法，新北應趕快跟李四川請教，不要等到年底。交通局長鍾鳴時說，目前比較敏感的地段是下台北市的機車道，主要是改造後圓環消失，空間縮減導致，將持續觀察，並透過號誌、義交配置等改善，「有解法我們也會去請教他」。

議員張維倩指出，福和橋連接永和與公館，是雙北重要通勤動線，當初台北市推動公館圓環地下道填平工程時，宣稱對交通影響有限，但實際觀察發現塞車問題嚴重，北市解決車禍，卻影響到新北，相關工程是否有與新北充分溝通。

鍾鳴時說，圓環填平主要是為降低事故風險，台北市在施工前有提出交通維持計畫，新北也要求施工期間加強疏導，包括擴大義交配置、設置告示牌，並善用永福橋分擔車流。

鍾鳴時說，該路段本來就非常敏感，尤其福和橋下橋後的機車流量大，容易在路口壅塞，一旦紓解不及就會回堵。

鍾鳴時表示，圓環改造後，車道縮減，機車道確實更敏感，對號誌、車流分配的依賴更高，也已在3月要求調整義交配置，持續觀察改善效果。

副市長劉和然則表示，不會被動等待，雙北之間已有溝通平台，包含號誌、警力與交通疏導措施都可隨時反應與調整。

議員卓冠廷關心完工後整體影響與後續解法。鍾鳴時回應，該路段條件複雜，機車流量大且路口密集，確實需要更精細的交通管理，會彙整各界意見，作為後續優化依據。

台北 塞車

相關新聞

淡江大橋機車道窄如陷阱 陳世軒建議解編改成省道

淡江大橋即將在5月12日通車，不過去發現機車道太過狹窄，有安全隱憂。新北市議員陳世軒20日在議會質詢時指淡江大橋機車道的設計太落後，未顧慮到機車族的權益與整體安全，要求交通局應將基層心聲如實反映給交通部，並將淡江大橋解編為「一般省道」作為解套。

議員要市府向李四川請益雙和塞車解法 交通局長：有解法會請教

台北市公館圓環改造後，反讓新北市雙和地區塞車，新北藍綠持續攻防。新北市議員張維倩今天在議會質詢指出，既然台北市前副市長李四川說有解法，新北應趕快跟李四川請教，不要等到年底。交通局長鍾鳴時說，目前比較敏感的地段是下台北市的機車道，主要是改造後圓環消失，空間縮減導致，將持續觀察，並透過號誌、義交配置等改善，「有解法我們也會去請教他」。

八里台北港土方暫置場試辦 台北港回饋金分配 民代促提高地方比例

八里台北港土方暫置場試辦，引發地方對交通與環境負擔的疑慮，回饋機制也成為討論焦點。民代指出，隨著車流與揚塵、噪音影響增加，地方承受壓力勢必加重，現行回饋金分配未必足以反映實際負擔，要求檢討並提高八里分配比例。新北市工務局表示，相關回饋機制已邀集單位研議中，未來將優先投入環境改善與地方建設。

八里土方暫置場試辦惹議 地方批未充分溝通要求再開說明會

台北市新工處在八里台北港北淤砂區設置土方暫置場並自4月11日試運作，引發地方民代與居民疑慮。新北市議員昨天在會勘說明會中質疑，地方尚未取得共識，官方就先行試辦，且未來使用面積、每日車次上限、進場時間、監督機制及回饋措施都未說清楚，擔心暫置場從「暫時」變成「常態」，要求雙北再開一次公開協調會，把承諾白紙黑字列出，取得地方共識後再談下一步。

新北推「終身學習」 300堂免費課程開跑

學習走出教室，走進城市每個角落。新北市教育局宣布串聯全市29區、逾百家特色商鋪，5月起推出超過300堂免費職人課程，導入AI主播導覽，協助市民快速掌握課程內容與學習路徑，讓學習走進生活、隨時都能開始。

北台八縣市1年種123萬棵樹超前達標 下一步進軍全台

北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」，去年推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，在422世界地球日前夕，新北市府等8縣市宣布截至昨日已種下123萬棵樹苗提前達標，每年減碳量超過1284公噸。新北市長侯友宜今天表示，接下來將推「植樹教育巡迴車」，打破北台8縣市框架，前往全台各大景點商圈宣傳植樹知識與永續理念，邀集全民加入種樹減碳行列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。