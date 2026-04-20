議員要市府向李四川請益雙和塞車解法 交通局長：有解法會請教

台北市公館圓環改造後，反讓新北市雙和地區塞車，新北藍綠持續攻防。新北市議員張維倩今天在議會質詢指出，既然台北市前副市長李四川說有解法，新北應趕快跟李四川請教，不要等到年底。交通局長鍾鳴時說，目前比較敏感的地段是下台北市的機車道，主要是改造後圓環消失，空間縮減導致，將持續觀察，並透過號誌、義交配置等改善，「有解法我們也會去請教他」。

議員張維倩指出，福和橋連接永和與公館，是雙北重要通勤動線，當初台北市推動公館圓環地下道填平工程時，宣稱對交通影響有限，但實際觀察發現塞車問題嚴重，北市解決車禍，卻影響到新北，相關工程是否有與新北充分溝通。

鍾鳴時說，圓環填平主要是為降低事故風險，台北市在施工前有提出交通維持計畫，新北也要求施工期間加強疏導，包括擴大義交配置、設置告示牌，並善用永福橋分擔車流。

鍾鳴時說，該路段本來就非常敏感，尤其福和橋下橋後的機車流量大，容易在路口壅塞，一旦紓解不及就會回堵。

鍾鳴時表示，圓環改造後，車道縮減，機車道確實更敏感，對號誌、車流分配的依賴更高，也已在3月要求調整義交配置，持續觀察改善效果。

副市長劉和然則表示，不會被動等待，雙北之間已有溝通平台，包含號誌、警力與交通疏導措施都可隨時反應與調整。

議員卓冠廷關心完工後整體影響與後續解法。鍾鳴時回應，該路段條件複雜，機車流量大且路口密集，確實需要更精細的交通管理，會彙整各界意見，作為後續優化依據。