八里台北港土方暫置場試辦 台北港回饋金分配 民代促提高地方比例

八里台北港土方暫置場試辦，引發地方對交通與環境負擔的疑慮，回饋機制也成為討論焦點。民代指出，隨著車流與揚塵、噪音影響增加，地方承受壓力勢必加重，現行回饋金分配未必足以反映實際負擔，要求檢討並提高八里分配比例。新北市工務局表示，相關回饋機制已邀集單位研議中，未來將優先投入環境改善與地方建設。

目前台北港回饋金由台北港營運盈餘提撥18%交由新北市政府統籌分配，再依比例分配給各單位，其中八里區公所與交通局各占4成，漁業處占2成，作為地方建設與相關支出使用。

新北市議員陳家琪表示，目前八里區公所分得約4成回饋金，但地方實際負擔的道路維護成本沉重，以去年5700多萬元回饋金為例，超過一半已用於道路修繕。她指出，若暫置場進駐後車流增加，道路維修需求勢必更頻繁，將進一步擠壓公園維護、排水改善及地方福利等經費，建議應將八里分配比例提高約5%至10%，以維持地方基本建設。

八里區長林銚傑則表示，回饋金目前用於全區公共建設與民生項目，受益範圍廣泛，若能提高比例，將有助擴大回饋或增加道路養護經費。他指出，暫置場帶來車輛與環境影響，若能增加回饋金，不論是用於居民回饋或基礎設施改善，對地方都是正面幫助，地方民代爭取調整比例，屬合理訴求。

另議員鄭宇恩則表示，應優先針對暫置場對八里帶來的影響建立機制，再進一步討論台北港整體分配問題，避免議題分散，影響地方爭取權益。

新北市工務局回應，針對地方關切土方暫置場回饋機制，市府已邀集相關單位研議中，並將考量整體財政規畫與地方發展需求，未來優先將資源投入土石方管理衍生的環境改善、公共設施與基礎建設。