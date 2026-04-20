八里土方暫置場試辦惹議 地方批未充分溝通要求再開說明會
台北市新工處在八里台北港北淤砂區設置土方暫置場並自4月11日試運作，引發地方民代與居民疑慮。新北市議員昨天在會勘說明會中質疑，地方尚未取得共識，官方就先行試辦，且未來使用面積、每日車次上限、進場時間、監督機制及回饋措施都未說清楚，擔心暫置場從「暫時」變成「常態」，要求雙北再開一次公開協調會，把承諾白紙黑字列出，取得地方共識後再談下一步。
台北市新工處工務科長高銘伸表示，這處暫置場主要處理台北市人行道及側溝工程產生的土方。部分工程現場腹地不足，無法直接進行破碎分類，才會先運至八里暫置場處理，再送進台北港。全區借用土地約14公頃，未來實際運用面積約10公頃，現階段第一階段試辦僅使用約0.5公頃，由新工處公共工程先行運作。
高銘伸說，第一階段已於3月31日辦理地方說明會，並依地方意見就空汙、噪音等部分進行改善，4月11日開始試運作，至今約10天。試辦期間每天預估處理量約300立方公尺，平均約25車次，但目前實際進場大多僅十餘車，尚未達25車。土方進場後會在場內以機具破碎至10公分以下，符合台北港規定後再進港。
他表示，車輛運輸路線原則上自台北市工地出發後，經國道五股交流道轉台64快速道路，再接臨港大道進入工區，不會經過八里市區，回程也比照同一路線；且每輛車都依國土署電子聯單規定辦理，並有GPS軌跡可供查核。場區也設有出入口管制、洗車台、防塵網、即時監視器及低噪音破碎設備，另安排水車待命抑制揚塵，每日收工後也會整理場地、清洗出入口及覆蓋土方，減少粉塵飛散。
針對噪音疑慮，高銘伸說，新工處在試運作前已針對工區及鄰近市區位置做環境監測，結果顯示市區端量測值多為原本車流背景噪音，工區作業聲音傳至市區影響有限，後續也會持續每日記錄噪音與空汙監測數值，提供後續評估參考。
不過，議員陳家琪質疑，官方雖說現階段僅使用0.5公頃，但簡報載明借用面積14公頃，地方更在意的是未來整體使用規畫與擴大量體後如何控管。她指出，官方目前僅稱平均每日約25車次上下，卻未明確承諾最高上限，若未來正式營運後車流暴增，甚至一天湧入數十甚至上百車次，地方根本無法接受。
陳家琪也不滿官員將「進入台北港的車次」與「進入八里暫置場的車次」混為一談，強調地方關切的是有多少土方車會進到八里，而不是最後多少車進港。她要求官方應對每日進入暫置場的車次提出具體承諾，而非只以估算值回應。
另針對運作時間，陳家琪指出，上次地方說明會曾要求避開上下班尖峰，當時講的是上午9時至下午4時進場，但這次資料卻寫成上午7時30分至晚間7時30分，質疑與先前說法不一致。高銘伸解釋，7時30分至19時30分是台北港收受土方的時間，並非暫置場實際車輛進場時段，目前試運作仍是依上次說明會意見，以上午9時至下午4時安排車輛進場。
議員鄭宇恩表示，這次說明會雖展現一定誠意，但包括空汙是否涵蓋揚塵與落塵、GPS是否納入契約強制開啟、每日車次紀錄是否提供新北市政府掌握，以及場區與周邊道路的清潔、巡檢機制等，仍未說明清楚。他要求雙北應盡快在八里再開一次公開協調會，逐項列出具體承諾，取得地方共識後再讓土方進場，強調「全台灣的土方之亂，八里不是代罪羔羊」。
議員李宇翔則質疑，此案在地方尚未取得充分共識前就啟動試辦，容易引發民眾反彈。他說，目前許多資料只有里長與民代看過，一般居民只看到近期砂石車頻繁進出，卻不知道實際運作內容，自然會擔心交通、空汙及生活品質受影響。他也認為，目前現場監督機制仍以台北市新工處自行發包、由其合約監造單位管理為主，形同「自己監督自己」，新北市政府應有更明確的第三方把關角色。
李宇翔也追問，目前進入暫置場的土方種類為何。高銘伸回應，目前以B5類及部分B2、B3類土方為主，近10天多為人行道工程挖除後的磚塊與混凝土塊，送入場內後再進行破碎處理。他表示，道路與人行道工程因腹地有限，若在原工地直接破碎，恐延長交通與行人受影響時間，因此才先運至暫置場處理。
議員陳偉杰則說，八里本就已有焚化爐、台北港等多項嫌惡設施，地方承受壓力已大，如今又新增土方暫置場，居民最擔心的就是現在雖名為「暫置場」，未來卻可能一路延續，從暫時變成永久。他認為，雙北既然已開過兩次會，就應把地方提出的問題完整整理，在下一次說明會中提出明確答案，包括試辦時間、未來期程、車流影響、道路耗損、揚塵控制及回饋機制等，都應一次講清楚。
高銘伸則表示，雙北目前規畫分兩階段辦理，第一階段由新工處先就0.5公頃範圍試運作，第二階段則仍在評估中，後續將視試辦期間的運作情形、負荷量能及地方意見，再由新北市政府整體規畫，並在第二階段啟動前再與地方召開說明會溝通。
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