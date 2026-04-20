八里土方暫置場試辦惹議 地方批未充分溝通要求再開說明會

台北市新工處在八里台北港北淤砂區設置土方暫置場並自4月11日試運作，引發地方民代與居民疑慮。新北市議員昨天在會勘說明會中質疑，地方尚未取得共識，官方就先行試辦，且未來使用面積、每日車次上限、進場時間、監督機制及回饋措施都未說清楚，擔心暫置場從「暫時」變成「常態」，要求雙北再開一次公開協調會，把承諾白紙黑字列出，取得地方共識後再談下一步。

台北市新工處工務科長高銘伸表示，這處暫置場主要處理台北市人行道及側溝工程產生的土方。部分工程現場腹地不足，無法直接進行破碎分類，才會先運至八里暫置場處理，再送進台北港。全區借用土地約14公頃，未來實際運用面積約10公頃，現階段第一階段試辦僅使用約0.5公頃，由新工處公共工程先行運作。

高銘伸說，第一階段已於3月31日辦理地方說明會，並依地方意見就空汙、噪音等部分進行改善，4月11日開始試運作，至今約10天。試辦期間每天預估處理量約300立方公尺，平均約25車次，但目前實際進場大多僅十餘車，尚未達25車。土方進場後會在場內以機具破碎至10公分以下，符合台北港規定後再進港。

他表示，車輛運輸路線原則上自台北市工地出發後，經國道五股交流道轉台64快速道路，再接臨港大道進入工區，不會經過八里市區，回程也比照同一路線；且每輛車都依國土署電子聯單規定辦理，並有GPS軌跡可供查核。場區也設有出入口管制、洗車台、防塵網、即時監視器及低噪音破碎設備，另安排水車待命抑制揚塵，每日收工後也會整理場地、清洗出入口及覆蓋土方，減少粉塵飛散。

針對噪音疑慮，高銘伸說，新工處在試運作前已針對工區及鄰近市區位置做環境監測，結果顯示市區端量測值多為原本車流背景噪音，工區作業聲音傳至市區影響有限，後續也會持續每日記錄噪音與空汙監測數值，提供後續評估參考。

不過，議員陳家琪質疑，官方雖說現階段僅使用0.5公頃，但簡報載明借用面積14公頃，地方更在意的是未來整體使用規畫與擴大量體後如何控管。她指出，官方目前僅稱平均每日約25車次上下，卻未明確承諾最高上限，若未來正式營運後車流暴增，甚至一天湧入數十甚至上百車次，地方根本無法接受。

陳家琪也不滿官員將「進入台北港的車次」與「進入八里暫置場的車次」混為一談，強調地方關切的是有多少土方車會進到八里，而不是最後多少車進港。她要求官方應對每日進入暫置場的車次提出具體承諾，而非只以估算值回應。

另針對運作時間，陳家琪指出，上次地方說明會曾要求避開上下班尖峰，當時講的是上午9時至下午4時進場，但這次資料卻寫成上午7時30分至晚間7時30分，質疑與先前說法不一致。高銘伸解釋，7時30分至19時30分是台北港收受土方的時間，並非暫置場實際車輛進場時段，目前試運作仍是依上次說明會意見，以上午9時至下午4時安排車輛進場。

議員鄭宇恩表示，這次說明會雖展現一定誠意，但包括空汙是否涵蓋揚塵與落塵、GPS是否納入契約強制開啟、每日車次紀錄是否提供新北市政府掌握，以及場區與周邊道路的清潔、巡檢機制等，仍未說明清楚。他要求雙北應盡快在八里再開一次公開協調會，逐項列出具體承諾，取得地方共識後再讓土方進場，強調「全台灣的土方之亂，八里不是代罪羔羊」。

議員李宇翔則質疑，此案在地方尚未取得充分共識前就啟動試辦，容易引發民眾反彈。他說，目前許多資料只有里長與民代看過，一般居民只看到近期砂石車頻繁進出，卻不知道實際運作內容，自然會擔心交通、空汙及生活品質受影響。他也認為，目前現場監督機制仍以台北市新工處自行發包、由其合約監造單位管理為主，形同「自己監督自己」，新北市政府應有更明確的第三方把關角色。

李宇翔也追問，目前進入暫置場的土方種類為何。高銘伸回應，目前以B5類及部分B2、B3類土方為主，近10天多為人行道工程挖除後的磚塊與混凝土塊，送入場內後再進行破碎處理。他表示，道路與人行道工程因腹地有限，若在原工地直接破碎，恐延長交通與行人受影響時間，因此才先運至暫置場處理。

議員陳偉杰則說，八里本就已有焚化爐、台北港等多項嫌惡設施，地方承受壓力已大，如今又新增土方暫置場，居民最擔心的就是現在雖名為「暫置場」，未來卻可能一路延續，從暫時變成永久。他認為，雙北既然已開過兩次會，就應把地方提出的問題完整整理，在下一次說明會中提出明確答案，包括試辦時間、未來期程、車流影響、道路耗損、揚塵控制及回饋機制等，都應一次講清楚。

高銘伸則表示，雙北目前規畫分兩階段辦理，第一階段由新工處先就0.5公頃範圍試運作，第二階段則仍在評估中，後續將視試辦期間的運作情形、負荷量能及地方意見，再由新北市政府整體規畫，並在第二階段啟動前再與地方召開說明會溝通。

新北市議員陳家琪在會勘中質疑暫置場未來車次上限與進場時間未明，要求市府提出具體承諾。記者張策／攝影

暫置場第一階段作業區約0.5公頃，進場土方須經破碎處理後再送進台北港。記者張策／攝影

新北市議員李宇翔質疑地方尚未取得共識即啟動試辦，並呼籲建立第三方監督機制。記者張策／攝影

雙北市府與在地議員、里長於八里土方暫置場現地會勘，針對車流、環境及回饋機制進行討論。記者張策／攝影

八里台北港北淤砂區土方暫置場試辦情形，雙北市府會同民代現勘說明。記者張策／攝影

暫置場第一階段作業區約0.5公頃，進場土方須經破碎處理後再送進台北港。記者張策／攝影