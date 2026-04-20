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擴大出院銜接長照服務量能 北市醫院增至26家

中央社／ 台北20日電

北市衛生局今天表示，北市至114年底65歲以上人口已占24.18%、近59萬人，為此擴大出院準備銜接長照服務的量能，自去年22家醫院增至今年為26家，出院2天以內可銜接長照服務。

衛生局召開例行記者會說明，針對台北市65歲以上人口已達58萬9801人、占24.18%，居全國之冠，115年擴大「出院準備銜接長照服務」的量能。

衛生局科長郭月雲說，北市提供此服務的醫療院所，已從114年的22家，增至115年的26家，且對比長照2.0時出院後銜接長照服務平均4天左右，長照3.0上路縮短為平均2天以內。

根據衛生局提供台北市「出院準備銜接長照服務計畫」醫院一覽表，計有8家醫學中心、11家區域醫院、7家地區醫院。

其中台北醫學大學附設醫院出席說明，已透過跨專業整合照護團隊與社區長照資源連結，建立從住院到返家的無縫接軌服務模式，運用自動化系統篩選潛在長照需求個案，並設置友善諮詢櫃台，提供即時評估與轉介服務；統計114年成功銜接長照服務個案逾600人。

台北醫學大學附設醫院舉例一名87歲患有失智症及多項慢性疾病的老太太案例，家住沒電梯的老公寓，面臨骨折術後行動退化與就醫困難等問題，因此獲得長照人力、爬梯機、交通接送、居家護理師持續監測傷口、日常生活照護與用藥管理等資源與服務。

衛生局也提醒家屬善用喘息服務，家庭成員經由照顧管理專員評估，長照需要等級為第2級（含）以上，可打長照專線1966申請喘息服務，計有社區式、機構住宿式、居家3類喘息服務，幫助照顧者安排休息時間；統計至114年底，北市長照特約喘息服務單位295家。

衛生局說，喘息服務分級補助，第2到6級個案為輕、中度，每年補助新台幣3萬2340元，第7至8級個案為重度，不能行動、不能自我照護，每年補助4萬8510元，以上補助額度皆含自負額。

長照 衛生局 北市

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