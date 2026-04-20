新北推「終身學習」 300堂免費課程開跑

學習走出教室，走進城市每個角落。新北市教育局宣布串聯全市29區、逾百家特色商鋪，5月起推出超過300堂免費職人課程，導入AI主播導覽，協助市民快速掌握課程內容與學習路徑，讓學習走進生活、隨時都能開始。

永和區「順安堂蔘藥行」負責人邱錦章致力推廣藥用植物妙用，他說，中藥知識的傳承很重要，結合終身學習，能讓中藥的優點及應用更被認識。

邱錦章今天在現場示範中藥防蚊包手作體驗，他說，中藥技藝不只是傳統產業，更是生活智慧的累積，透過終身學習商鋪平台，將原本看似深奧的藥材知識轉化為生活化課程，讓民眾在實作中理解與應用，也成為職人持續推廣傳統文化的重要動力。

教育局長張明文說，終身學習商鋪的推動，核心在於讓學習不再侷限於教室，而是走進城市日常，讓大街小巷都成為學習的起點。透過串聯在地商鋪與職人，將專業技藝與生活知識轉化為可參與的課程，讓市民在生活場域中自然接觸學習、持續累積能力。

新北市2022年系統推動學習型城市，2024年獲教育部認證為六都唯一學習型城市，也讓終身學習從理念走向制度，逐步落實在市民日常。

今年首度導入AI主播導覽服務，擔任學習資訊的引導工具，協助民眾快速認識各區商鋪特色與課程內容。教育局指出，未來每間參與計畫的商鋪都將陸續建置專屬AI主播，並上架於「新北學習地圖」網站，透過更直覺、更親近的數位服務，讓民眾隨時隨地都能認識課程、規劃個人學習路徑，提升終身學習的便利性。

今天啟動儀式由教育局與商鋪代表共同完成「職人點燈」，象徵新北各地職人技藝串聯成城市學習網絡。現場並設置靜態展示區，集結三峽「合習聚落」、五股「維格餅家」、林口「木犀藝術文化」、新店「鼎王鍋具故事館」及新莊「晉義蔘藥行」等多家特色商鋪，呈現多元課程樣貌。

教育局表示，今年終身學習商鋪自5月起陸續開課至12月底，課程涵蓋生活工藝、飲食文化、健康養生、藝術美感及在地產業體驗等多元主題，並結合「官方LINE集點」與「社區大學學習獎勵金」方案，鼓勵市民走進街角商鋪，讓學習成為生活一部分。相關課程資訊及報名方式，可至「新北市學習地圖網」（https://lll.ntpc.edu.tw/learningcity/）查詢。

新北市教育局宣布串聯全市29區、逾百家特色商鋪，5月起推出超過300堂免費職人課程，導入AI主播導覽，協助市民快速掌握課程內容與學習路徑，讓學習走進生活、隨時都能開始。記者王慧瑛／攝影

永和區「順安堂蔘藥行」負責人邱錦章致力推廣藥用植物妙用，他說，中藥知識的傳承很重要，結合終身學習，能讓中藥的優點及應用更被認識。他和教育局長張明文今天一起做中藥防蚊包。記者王慧瑛／攝影

永和區「順安堂蔘藥行」負責人邱錦章致力推廣藥用植物妙用，他說，中藥知識的傳承很重要，結合終身學習，能讓中藥的優點及應用更被認識。他和教育局長張明文今天一起做中藥防蚊包。記者王慧瑛／攝影