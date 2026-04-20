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北台八縣市1年種123萬棵樹超前達標 下一步進軍全台

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，截至昨日已種下123萬棵樹苗提前達標，「植樹教育巡迴車」將展開全台巡迴。記者葉德正／攝影
北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，截至昨日已種下123萬棵樹苗提前達標，「植樹教育巡迴車」將展開全台巡迴。記者葉德正／攝影

北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」，去年推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，在422世界地球日前夕，新北市府等8縣市宣布截至昨日已種下123萬棵樹苗提前達標，每年減碳量超過1284公噸。新北市長侯友宜今天表示，接下來將推「植樹教育巡迴車」，打破北台8縣市框架，前往全台各大景點商圈宣傳植樹知識與永續理念，邀集全民加入種樹減碳行列。

北台八縣市推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，在世界地球日前夕舉辦計畫一周年成果發表記者會，由北七縣市代表宣布計畫達成「種植百萬棵樹」里程碑，截至昨日，已種植123萬0575棵樹，每年減碳量超過1284公噸。

新北市農業局指出，北台區域發展推動委員會由新北市、台北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣及苗栗縣組成，致力區域合作與整體發展，為了完成百萬數計畫，建立專屬植樹資訊平台、提供免費苗木及媒合公有土地種植，推動公私協力在都市、郊區及臨海地區展開植樹行動。

農業局說，計畫不僅與學校合作推動校園植樹，也緊密結合企業ESG行動及民間力量，不僅因應氣候變遷調適，也提升整體生態韌性，提供更多生物棲息環境，更具體呼應聯合國永續發展目標（SDGs）目標。

侯友宜表示，本計畫能在短短一年內達成百萬棵植樹成果，關鍵在各縣市政府與民間力量的積極投入與協力合作，讓植樹不僅是一項環境行動，更是對未來世代的承諾。

侯友宜說，新北市未來將持續推動多元植樹政策，結合都市造林、企業認養及社區參與，逐步深化環境保護作為，讓「種下一棵樹」成為全民日常的一部分，更邀請全國企業、團體、學校及民眾共同來種樹。

今日成果發表記者會，也頒發由回收大理石粉末製作的環保感謝獎座，表揚59家積極參與植樹行動的企業、團體及學校，包括台積電、華碩電腦、新光人壽、信義房屋、日勝生、圓剛科技、台電北展館及台灣港務公司基隆港務分公司等企業團體。

本次受獎單位「元杉森林」將植樹行動推展至全國，不僅在台東種下逾4萬棵樹苗，全國累計新植造林更突破13萬棵，也致力生物多樣性的維護，與台大實驗林在花蓮縣推動生物多樣性專案。

元杉森林總經理胡惠雲表示，國際趨勢企業品牌已從單純減碳、碳中和，進一步延伸至維護生物多樣性，未來將持續與政府、企業與民間力量，為台灣打造一個永續且具生態韌性的綠色未來。

北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，截至昨日已種下123萬棵樹苗提前達標。記者葉德正／攝影
北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，截至昨日已種下123萬棵樹苗提前達標。記者葉德正／攝影

北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，截至昨日已種下123萬棵樹苗提前達標。記者葉德正／攝影
北台灣8縣市組成「北台區域發展推動委員會」推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，截至昨日已種下123萬棵樹苗提前達標。記者葉德正／攝影

宜蘭縣 新北 永續

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