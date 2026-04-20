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對抗熱島效應 新北市在造林外還做了這些

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
江翠北側重劃區。本報資料照片
江翠北側重劃區。本報資料照片

環境部將在氣候變遷對策委員會提出10年都市林增種方案，希望「十年後從捷運站到辦公室都有樹蔭」。新北市環保局指出，目前尚未中央與地方尚未確認執行細節，不過新北市農業局持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」計畫，攜手北台7縣市擴大植樹量能，串聯公私部門資源，透過校園、社區及公共空間等多元場域擴大植樹行動，並與各縣市協力合作，形成區域性綠色網絡。

新北市環保局說，新北氣候變遷自治條例已將植樹部分納入，改善熱島效應優先採用原生樹種廣植樹木增加綠化面積，新北市將持續推動植樹綠化作為，減緩氣候變遷產生影響。

面對都市熱島效應，新北市城鄉局長黃國峰表示，新北早年有在江翠北側重畫區推動「風環境管制示範區」，讓大漢溪涼風能順暢吹進板橋市區，減緩熱島效應，2023年則新增林口工一工業區。

近期也新增了新店B單元與新店F單元，透過都市設計引導建築配置，保留通風路徑；另在塭仔圳重劃區，也要求主要幹道如中泰路須保留30米寬風廊，並結合泰板輕軌、五泰輕軌路線導入整體通風概念。

在綠化策略上，新北採多元機制推動「立體綠化」。黃國峰指出，目前已在都市更新及都市設計審議中納入綠化要求，未來更將透過「TOD 3.0」制度，將垂直綠化列為開發義務，若申請增額容積，建築物須設置綠化設施，同時也研議放寬陽台綠化免計容積提升意願，預計5月發布實施。

不過他也坦言，住宅推動仍有挑戰，工業區因產權單純、管理集中，較易推動整棟綠化，如林口國際大廠艾司摩爾部已經投入，但住宅涉及住戶管理與管委會運作，後續植栽維護成為關鍵，研議結合社區管理機制，提升可行性。

新北也從既有都市空間「微整形」著手改善通風與降溫。以三重為例，市府打開公所圍牆、拓寬人行道，串聯三重公所、聯合醫院、中山藝術公園及體育場周邊空間，改善過去建物各自為政造成的阻風問題，同時增加綠帶與步行友善環境，減少機車占用，讓風流得進來、人也走得舒服。

黃國峰指出，這些不是大規模拆除重建，而是透過空間整合提升整體環境品質。未來也將在中和地區推動，包括中和公所、警察局、中和國小、枋寮活動中心一帶，改善人行動線繞行、不連續問題；汐止公所則規畫與衛生所整合，提升公共空間通透性，相關工程將爭取中央「城鎮風貌」補助。

新北 環境部 氣候變遷 新北市環保局

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