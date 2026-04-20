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公私協力打造友善收容環境 瑞芳動物之家軟體再升級

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
瑞芳動物之家工作人員及志工陪伴動物散步及訓練。圖／新北動保處提供
瑞芳動物之家工作人員及志工陪伴動物散步及訓練。圖／新北動保處提供

為持續精進收容動物照護品質與提升動物福利，新北市動保處透過公開程序遴選具動物保護專業背景與實務經驗的團隊承接營運。今年2月起，台灣防止虐待動物協會承接瑞芳動物之家約100隻犬貓收容照護業務，整合醫療、絕育、行為評估、安置與認養推廣等環節，建構完整、制度化的照護流程，讓動物在友善、安全環境中生活。

台灣防止虐待動物協會自2021年起，長期協助瑞芳動物之家進行犬隻服務，吸引熱血志工投入陪伴與照護行列，每周末有數十名志工協助遛狗、洗澡、陪伴等服務，志工們對每隻狗的習性與特質相當了解，不僅用心觀察犬隻的行為與情緒變化，也會因應每隻狗的個性，提供適合的互動方式與活動安排，讓犬隻逐漸建立信任感，也為牠們找到溫暖新家的可能性增添更多希望。協會與志工的用心付出，成為瑞芳動物之家日常照護中不可或缺的重要力量。

協會執行長姜怡如表示，進駐後首推導入專業照護制度，也優化認養服務流程，從參訪導覽、媒合評估到認養後追蹤，建立完整支持系統。透過規律運動、志工陪伴及正向互動訓練，原本緊張或退縮的犬貓逐漸展現放鬆與親人的行為，身心狀態顯著改善，增加認養機會。

住新竹縣的馮小姐有意認養犬隻，造訪瑞芳動物之家3回，每次到訪工作人員都排與不同的狗狗互動、散步，她也邀請家人一同前來參與互動。最終，在專業行為師協助評估與媒合下，選擇了名叫「大牛」的狗狗。她表示特別喜歡大牛垂耳、體型壯碩的模樣，覺得彼此十分投緣，也在多次散步互動中，逐漸建立起深厚的連結。她說，很開心能找到「新家人」，也會給大牛滿滿的愛。

新北市動保處表示，公私協力是推動動物保護的重要力量，透過專業團隊進駐與制度化管理，瑞芳動物之家成為兼具動物福利、人員專業與民眾信任的示範場域，持續檢視營運成效，滾動式調整照護規畫，讓動物福利政策落實於日常管理中。

今年加碼推「新北認養成犬入新厝送6好禮」方案，鼓勵民眾認養成犬。凡至新北市各動物之家完成認養，即可獲得寵物飼料、睡墊等好禮，協助新手飼主妥善準備照護環境。歡迎民眾至瑞芳動物之家參訪與認養，助更多毛寶貝找到溫的新家。官網認養資訊：https://reurl.cc/1kDnXX

台灣防止虐待動物協會承接瑞芳動物之家約100隻犬貓收容照護業務，整合醫療、絕育、行為評估、安置與認養推廣等環節，建構完整、制度化的照護流程。圖／新北動保處提供
台灣防止虐待動物協會承接瑞芳動物之家約100隻犬貓收容照護業務，整合醫療、絕育、行為評估、安置與認養推廣等環節，建構完整、制度化的照護流程。圖／新北動保處提供

瑞芳動物之家可愛的「大牛」找到投緣的主人。圖／新北動保處提供
瑞芳動物之家可愛的「大牛」找到投緣的主人。圖／新北動保處提供

瑞芳動物之家工作人員及志工陪伴動物散步及訓練。圖／新北動保處提供
瑞芳動物之家工作人員及志工陪伴動物散步及訓練。圖／新北動保處提供

瑞芳動物之家為毛孩準備營養均衡的鮮食餐。圖／新北動保處提供
瑞芳動物之家為毛孩準備營養均衡的鮮食餐。圖／新北動保處提供

瑞芳動物之家工作人員及志工陪伴動物散步及訓練。圖／新北動保處提供
瑞芳動物之家工作人員及志工陪伴動物散步及訓練。圖／新北動保處提供

動物之家 瑞芳

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