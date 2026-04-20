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民眾反映淡江大橋機車道過窄 交部啟動安全評估

聯合報／ 記者張策／新北報導
淡江大橋機車道被嫌車道狹窄。記者張策／攝影
淡江大橋機車道被嫌車道狹窄。記者張策／攝影

淡江大橋五月十二日通車，近期開放健行、路跑及自行車活動暖身，民眾實地上橋發現機車道空間狹窄，引發安全疑慮。民代要求通車前完成檢視與模擬，交通部公路局強調設計符合規範，已啟動安全優化評估。

民眾反映，機車道兩側為鋼索錨定座與護欄，空間壓迫感強，容錯率低，寬度僅符合法規最低限度二點五公尺，扣除掉兩邊槽化線位置後實際車道不到一點五公尺，騎車情境猶如「軌道車」；加上淡水出海口風勢大，一旦發生事故，恐影響後方車流與救援車輛進場。機車團體質疑「強制單線」設計，雖可避免並行風險，卻也增加騎士在視覺壓迫與閃避空間不足下的安全疑慮。

立委洪孟楷表示，第一時間向公路局反映地方意見，立院交通委員會二十三日到淡水及八里辦考察，已將機車道優化列入議程。

新北議員鄭宇恩指出，淡江大橋機車道寬度約二點五公尺，僅能容納單一機車通行，一旦發生事故，後方車流勢必受阻。台灣機車路權促進會理事長黃柏岳表示，淡江大橋機車道爭議在於車種分流與車道配置未回應實際需求，應透過速限管理或交通設施改善，而非以單一道路設計限制通行。

對此，交通部公路局說，淡江大橋屬快速公路系統，原規定禁行機車，透過設置機車專用道兼顧通行需求，車道寬度二點五公尺符合設計規範，有成立通車前安全諮詢小組，邀專家學者進行檢視與優化，持續評估相關設計與配套措施。

淡水 淡江大橋

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