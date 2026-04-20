大漢橋分隔島拆除中 新北多座橋梁接續評估

新北大漢橋機慢車分隔島拆除工程持續推進，板橋往新莊方向在上月完成，另一側新莊往板橋方向正施工，拚五月底前完工。市府同步盤點其他橋梁調整可能性，包含成蘆橋進入事故數據評估階段，浮洲橋則將先拆除樹林端機車上橋引道分隔設施，整體橋梁機車通行設計是否調整，引發關注。

議員陳世軒表示，大漢橋拆除分隔島後收到不少騎士正面回饋，普遍認為視野更開闊、壓迫感降低，顯示市府交通改革方向正確。他指出，去年八月大漢橋專案會議中，要求交通局「全面檢討新北市境內橋梁的分隔島及車道配置」，日前也向交通局詢問整體評估進度，仍在等待相關結果。他認為，成蘆橋若能進一步提出具體改善方案，將是新北交通改革向前邁進的指標。

陳世軒說，大漢橋經驗可供其他橋梁改革參考，交通設計不應建立在車種差別待遇上，主張推動車速分流。

新北市交通局表示，成蘆橋正進行交通事故分析，預計今年上半年提出是否拆除分隔島評估結果。新北養工處長鄭立輝指出，浮洲橋樹林端篤行路一段機車上橋引道分隔島將在五月初施工，五月二十二日完成，視通行情形滾動檢討。