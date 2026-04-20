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新北鐵道馬拉松接力賽 創意熱血加倍

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市鐵道馬拉松接力賽昨在福隆開跑，市長侯友宜（前排右三）在起跑點與第一棒「女神棒」跑者合影。記者邱瑞杰／攝影
新北市鐵道馬拉松接力賽昨在福隆開跑，市長侯友宜（前排右三）在起跑點與第一棒「女神棒」跑者合影。記者邱瑞杰／攝影

二○二六新北市鐵道馬拉松接力賽昨晨在福隆開跑，市長侯友宜說，鐵道馬是台灣人氣十足的馬拉松接力賽，今年邁入第十一年是「一加一」，跑起來有雙倍熱血、創意，讓馬拉松變得更活潑，也展現團隊合作精神。

新北市觀旅局表示，鐵道馬報名開放當天即額滿，除了老朋友、新來的追友加入，新北市議會議員、市府團隊及地方里長也組隊參賽，展現新北的熱情與活力。

侯友宜細數貢寮、雙溪有很多美麗的景點，起跑地點在河海交會口的彩虹橋讓人眼睛一亮，草嶺古道景致也很迷人，民眾可以騎自行車逛貢寮跟雙溪，其中有一段還可以看到宜蘭龜山島。

侯友宜說，今年完賽獎牌有巧思，加入滑軌，讓獎牌上的七神角色可來回滑動，宛如在獎牌上奔跑，動感十足，傳遞追得過火車是個傳奇，追不過火車是生活的理念。

鐵道馬由七人組隊參加，七棒的ＩＰ分別為女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒和迎神棒，賽道來回貢寮、雙溪，景致優美。鐵道馬拉松參賽者向來以創意與熱血兼具著稱，變裝組隊伍精心準備變裝造型，在賽道相當吸睛。

新北 馬拉松 貢寮

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