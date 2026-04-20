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台北市北敬老卡增加點數 民代建議開放換鮮奶

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市敬老愛心卡七月起從四百八十點增至六百點，議員質疑，每月用完點數長者僅百分之七，建議比照生生喝鮮乳推動「長者喝鮮奶」，讓敬老點數能到超商兌換牛奶；有議員建議開放買愛心社福團體商品，或供待用餐使用，社會局允研議。

議員闕枚莎指，北市約七成長者有領敬老卡點數，每月用完僅百分之七點〇七；使用一至五十點人數最多、約百分之十九；使用五十一至一百點、一百零一點至一百五十點分別百分之十四、十二左右，使用點數愈多比率愈低。

「別讓增加的一百二十點睡著！」議員張志豪也說，敬老愛心卡七月將增加到六百點，主張讓長者點數兌換鮮乳，尤其年長者骨質疏鬆、易骨折，醫療長照費用是龐大社會成本，不僅多一個點數使用管道，也鼓勵長者出門走走。

另，議員徐弘庭也建議，若長者點數用不完，應開放買社福團體商品，或提供給店家當待用餐，讓善循環。

社會局長姚淑文表示，多元使用管道正研議健檢等方案，議員的建議會在推動二代卡進程中研議。點數若提供給其他社福使用，涉及整體預算，將研議討論。

社會局 北市 張志豪

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