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手機掃乘車碼搭車少人用 北市挨批數位化做半套

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市推動手機掃「乘車碼」搭車，但卻無法扣抵TPASS定期票與敬老愛心卡點數，導致使用率低。圖／北捷提供
北市推動手機掃「乘車碼」搭車，但卻無法扣抵TPASS定期票與敬老愛心卡點數，導致使用率低。圖／北捷提供

北市府今年推「乘車碼」手機掃碼搭車，卻無法結合ＴＰＡＳＳ定期票、敬老愛心卡折抵點數，議員認為，ＴＰＡＳＳ及敬老愛心卡為北捷兩大族群，推數位不應做半套。市府允諾找出困難點並分階實施。

為提升支付便利性，雙北公車及台北捷運今年一月三日起，開放使用「交通乘車碼」（QR Code），民眾只需以手機開啟電子支付Ａpp「乘車碼」功能，透過驗票機或閘門掃碼即可輕鬆上下車、進出站。

有長者抱怨，想使用乘車碼手機掃碼搭車，卻發現若用乘車碼，原本半價優惠會變回原價，市府竟稱分不出戶籍，便民不足。

議員王欣儀發現，「交通乘車碼」上路三個多月，公車、捷運使用率只有各百分之一左右，使用率低迷，是因ＴＰＡＳＳ定期票與敬老愛心卡點數民眾無法使用乘車碼扣抵，被制度排除在外。

王欣儀說，問市府能否研擬敬老愛心點數綁定手機扣抵，社會局稱七十一處運動、藝文等場館缺掃碼設備，導致推動難，敬老愛心卡點數逾九成用於大眾運輸，電子支付是實名制，身分驗證技術並非做不到，質疑市府行政怠惰，讓長輩淪二等公民，呼籲應重視長輩與身障者數位平權。

北市社會局表示，敬老愛心卡點數及持卡人資料要寫入卡片晶片內，需持實體卡對應讀卡機才能扣點，也有長者傾向持實體卡證，電子支付是未來趨勢，涉跨縣市、系統規畫修正及龐大建置經費，將與相關局處研議。

秘書長王玉芬說，將召集各單位研議，找出困難點並分階段實施。捷運掃碼無法辨識戶籍而扣全票問題，會納入跨局處討論，設法突破技術障礙。

消基會交通組召集人李克聰認為，透過識別身分，整合手機支付應是可行，愈來愈多長者慣用智慧型手機，政府應加快腳步克服障礙。

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