迎接422世界地球日！靈鷲山淨灘、開辦香氣體驗課程 用不同形式愛地球

4月22日世界地球日，靈鷲山19日舉辦淨灘活動，以守護海岸環境行動，回應對土地與海洋的關懷。福城開辦「與香氣共舞」體驗課程，透過嗅覺和身心感受，重新連結自然與自我，用不同的形式，回應地球日的意義。

靈鷲山今天表示，開山住持心道法師曾說，地球只有一個，只有萬物相依共存才能永續，把愛地球的念頭放在心上並付諸行動，地球才能永續。淨灘關心外在環境，是對大地的尊重；香氛課程觀照內心，是對生命的整理。

靈鷲山今在新北市貢寮東興宮海灘舉辦「每月1小時，淨灘愛地球」活動，以實際行動守護自然環境。志工沿著海岸線清理垃圾，在彎腰與起身的簡單動作中，真切感受自己與大自然的密切關係，而這份靜默付出的力量，正是環保活動最動人的風景。

一名和孫子來淨灘的阿嬤說，在海灘撿塑膠、漁網和寶特瓶，不僅是清理海岸垃圾，更是親子間的生態教育，1小時的行動或許短暫，但累積集體善念與行動，便能創造改變的力量，為地球種下希望的種子。

靈鷲山表示，福城靈性生活體驗開辦與香氣共舞系列課程，分成「我的香氣一棵樹」、「與季節共舞」到「島嶼的氣味」3堂課。今天課程是「我的香氣一棵樹」，小班體驗課學員感受不同季節氣味與時間流動，在效率至上的生活裡，這是一個平凡片段，卻也是許多人久違的時刻。

藉由指導老師賀湘儀的引導，學員從氣味進入感受，從鼻息到心念，藉由香氣喚醒身體，循序放慢步調，專注覺察鬆動內在，感受情緒、感官與心念的流動，讓人重新學習覺察自己，安住當下的過程，進而調製出獨一無二的香氣作品。

學員安安說，一開始以為只是來學調香，「結果一直在聽身體講話」，香氣像是一個入口，帶她看見平常忽略的身體訊號，自己原本對身體覺察感到陌生，卻在安全、被尊重的氛圍中，一點一點找回感受能力，找到屬於自己獨有香氣的一棵樹。

靈鷲山表示，志工在岸際清理海灘上的廢棄物，是為土地盡一分心力。安靜下來透過香氣感受身體與內在，是在重新找回對生命的感知與尊重。從淨灘到聞香，看似分屬不同場域，其實則都在提醒人們，唯有建立與自然、與身心的和諧關係，才能走向更深層也更長遠的永續。

靈鷲山福城今開辦「與香氣共舞」體驗課程，用不同的形式，回應世界地球日的意義。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山19日舉辦淨灘活動，以守護海岸環境行動，回應對土地與海洋的關懷。圖／靈鷲山佛教教團提供

靈鷲山19日舉辦淨灘活動，以守護海岸環境行動，回應對土地與海洋的關懷。圖／靈鷲山佛教教團提供