大漢橋機車分隔島拆除將完工 新北多座橋梁評估跟進調整

新北市大漢橋機慢車分隔島拆除工程持續推進，板橋往新莊方向已於上月完成，另一側新莊往板橋方向正施工中，預計5月31日前完工。市府同步盤點其他橋梁調整可能性，包含成蘆橋進入事故數據評估階段，浮洲橋則將先拆除樹林端機車上橋引道分隔設施，整體橋梁機車通行設計是否調整，引發關注。

新北市議員陳世軒表示，大漢橋拆除分隔島後已收到不少騎士正面回饋，普遍認為視野更開闊、壓迫感降低，顯示交通改革方向正確。他指出，自己早在去年8月大漢橋專案會議中，就要求交通局「全面檢討新北市境內橋梁的分隔島及車道配置」，日前也向交通局詢問整體評估進度，目前仍在等待相關結果。他認為，成蘆橋若能進一步提出具體改善方案，將是新北交通改革再向前邁進的重要指標。

陳世軒強調，大漢橋的調整經驗可作為未來橋梁改革參考，交通設計不應建立在車種差別待遇之上。他指出，汽機車在平面道路可以共同行駛，橋梁上卻被強制分流至狹窄機車道，反而增加風險，因此主張推動「車速分流」，逐步檢討現行做法。他也提到，近期淡江大橋機慢車道遭批評過於狹窄，恐讓騎士處於更不利的通行環境，認為不論是交通部公路局或地方交通單位，相關設計觀念都應與時俱進，提供騎士更安全且具避讓空間的通行環境。

新北市交通局表示，成蘆橋目前正進行交通事故分析，預計今年上半年提出是否拆除分隔島的評估結果；新北市養工處長鄭立輝指出，浮洲橋樹林端篤行路一段機車上橋引道分隔島將於5月初進場施工，預估5月22日完成，但橋梁主體暫不調整，後續將視實際通行情形滾動檢討。