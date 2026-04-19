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花蓮玉里臭豆腐插旗新北新店碧潭 民眾憂重演大直店臭味惡夢
花蓮知名臭豆腐品牌「玉里橋頭臭豆腐」，因為氣味濃郁，擁護者不少，但嫌棄者也眾，昔日因在台北市大直開設分店，引發住戶抗議，近期有民眾發現該店將插旗新北市新店區碧潭旁，再度引發討論。有居民擔憂會重演台北大直店臭味惡夢，不過也有不少民眾期待，並指周邊鮮少住家，吃臭腐還可以看碧潭美景。
不少人到花蓮必吃的臭豆腐，近年向北部展店，不過台北大直店卻引發兩極反應，有住戶直呼好吃又方便，不過周邊鄰居卻被臭到受不了。近期有網友發現該店將在新店碧潭旁展店，相關招牌都已完成。
有網友擔憂「不要在空氣那麼好的新店溪邊，散步到一半聞到刺鼻的臭味」、也有網友說「臭豆腐雖然好吃但超級臭，內用後全身都臭的」。
不過也有網友說，這個位置不錯，剛好隔壁沒有住家，反彈聲浪應該不會像台北這麼嚴重。
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