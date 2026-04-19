快訊

伊朗前領袖身亡逾1個月未下葬！專家挑明3原因「既弱又怕還交代不了」

兒伴屍「不只4年」？鄰居曝7年前就未見人影 宜蘭91歲乾屍婦死因成謎

4000人取消預訂…戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋機車道遭批 民代促通車前檢視、公路局強調符規範

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大橋機車道近期開放體驗，民眾反映車道兩側設有鋼索錨定座及護欄、車道狹窄，騎乘空間受限，引發安全疑慮。記者張策／攝影
淡江大橋機車道近期開放體驗，民眾反映車道兩側設有鋼索錨定座及護欄、車道狹窄，騎乘空間受限，引發安全疑慮。記者張策／攝影

淡江大橋將於5月12日通車，近期開放健行、路跑及自行車活動暖身，卻有民眾實地上橋後發現機車道空間狹窄，引發安全疑慮。外界關注車道寬度、事故應變與救援動線等問題，民代要求通車前完成檢視與模擬，交通部公路局則強調設計符合規範，並已啟動安全優化評估。

參與試走的民眾反映，機車道兩側為鋼索錨定座與護欄，空間壓迫感強，容錯率低，車道寬度僅符合法規最低限度2.5公尺，扣除掉兩邊槽化線位置後實際車道標線不到1.5公尺，騎在上面有如「軌道車」般直線行駛；加上淡水出海口風勢較大，一旦發生事故，恐影響後方車流與救援車輛進場。機車團體也質疑「強制單線」設計，認為雖可避免並行風險，但可能增加騎士在視覺壓迫與閃避空間不足下的安全疑慮。

立委洪孟楷表示，已第一時間向交通部公路局反映地方意見，並規畫由立法院交通委員會於23日前往淡水及八里辦理地方考察，將機車道優化列入議程，要求主管機關提出完整評估與具體說明。他指出，淡江大橋為重大建設，通車前應透過實地模擬，包括事故發生時的救援動線與疏散機制，確保安全無虞。

議員鄭宇恩則指出，淡江大橋機車道寬度約2.5公尺，僅能容納單一機車通行，一旦發生事故，後方車流勢必受阻，需等待排除，已引發民眾討論。她呼籲公路局儘速與機車騎士及在地居民溝通，檢視現行規畫，尋求兼顧不同車速需求的方案。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳表示，淡江大橋機車道爭議核心在於車種分流與車道配置未能回應實際需求。他指出，目前機車道寬度約2.5公尺，採單一車道設計，騎士無法超車，一旦前方車輛減速或發生事故，後方車流將難以疏解。他認為，若考量速率差異與安全問題，應透過速限管理或交通設施改善，而非僅以單一道路設計限制通行，並建議重新檢討車道配置與分流方式，以提升整體通行效率與安全性。

對此，交通部公路局表示，淡江大橋屬台61線快速公路系統，原本規定禁行機車，現行已在規範允許下設置機車專用道，並採實體分隔設計，車道寬度為2.5公尺，符合公路路線設計規範。公路局指出，已成立通車前安全諮詢小組，邀集外部專家學者進行檢視與優化，持續評估相關設計與配套措施。

淡水 淡江大橋 自行車

延伸閱讀

淡江大橋景觀燈柱分階段測試啟動 確保夜間行車安全

淡江大橋通車前 2500自行車友樂打卡

淡江大橋通車前7千名跑者首發登橋 收納世界指標建築與觀音山落日

淡江大橋路跑陳世凱鳴笛 7000人參與見證

相關新聞

花蓮玉里臭豆腐插旗新北新店碧潭 民眾憂重演大直店臭味惡夢

花蓮知名臭豆腐品牌「玉里橋頭臭豆腐」，因為氣味濃郁，擁護者不少，但嫌棄者也眾，昔日因在台北市大直開設分店，引發住戶抗議，近期有民眾發現該店將插旗新北市新店區碧潭旁，再度引發討論。有居民擔憂會重演台北大直店臭味惡夢，不過也有不少民眾期待，並指周邊鮮少住家，吃臭腐還可以看碧潭美景。

淡江大橋機車道遭批 民代促通車前檢視、公路局強調符規範

淡江大橋將於5月12日通車，近期開放健行、路跑及自行車活動暖身，卻有民眾實地上橋後發現機車道空間狹窄，引發安全疑慮。外界關注車道寬度、事故應變與救援動線等問題，民代要求通車前完成檢視與模擬，交通部公路局則強調設計符合規範，並已啟動安全優化評估。

推乘車碼使用率低 議員曝兩關鍵怒轟政策做半套 北市府曝原因

北市府今年起推動手機掃「乘車碼」搭車，但卻無法扣抵 TPASS定期票與敬老愛心卡點數，導致使用率公車僅 0.83%、捷運僅1.45%，議員認為，既然要推數位化，不應用做半套政策來虛應故事，呼籲多數民眾需求。市府允諾將邀集相關局處，找出困難點並分階段實施，突破技術障礙。

耗水費貴？林口電廠故障翡翠水庫發電救急 消耗400萬人一天用水

北市翡翠水庫管理局去年函文台電要求收「耗水補償費」，經濟部稱翡翠水庫配合民生用水才放水發電「一水多用沒浪費」，並質疑怎要額外加收台電相當於每度電12.5元的耗水費？翡管局今秀出數據表示，翡翠水庫額外支援台電，救急一小時發電，相當要耗掉115座國際標準游泳池的水量。

經濟部稱翡翠水庫發電耗水費太貴 蔣萬安：台電來議價可討論

北市翡翠水庫管理局去年函文台電要求收「耗水補償費」，經濟部稱翡翠水庫配合民生用水才放水發電，一水多用沒浪費，並質疑怎要額外加收台電相當於每度電12.5元的耗水費？北市長蔣萬安今表示，耗水費費率也是經濟部所訂定，台電若有意願議價，翡翠水庫會願意跟他們討論。

三峽碧螺春評鑑出爐 傳承六代老茶行第18度奪特等獎

115年度全國首場春茶評鑑在「台灣綠茶故鄉」三峽登場，三峽區農會辦螺春綠茶評鑑，經過一番激戰，特等獎由天芳茶行黃正忠脫穎而出，展現碧螺春鮮爽帶綠豆香的風味。傳承六代的茶行，展現硬實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。