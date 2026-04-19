淡江大橋機車道遭批 民代促通車前檢視、公路局強調符規範

淡江大橋將於5月12日通車，近期開放健行、路跑及自行車活動暖身，卻有民眾實地上橋後發現機車道空間狹窄，引發安全疑慮。外界關注車道寬度、事故應變與救援動線等問題，民代要求通車前完成檢視與模擬，交通部公路局則強調設計符合規範，並已啟動安全優化評估。

參與試走的民眾反映，機車道兩側為鋼索錨定座與護欄，空間壓迫感強，容錯率低，車道寬度僅符合法規最低限度2.5公尺，扣除掉兩邊槽化線位置後實際車道標線不到1.5公尺，騎在上面有如「軌道車」般直線行駛；加上淡水出海口風勢較大，一旦發生事故，恐影響後方車流與救援車輛進場。機車團體也質疑「強制單線」設計，認為雖可避免並行風險，但可能增加騎士在視覺壓迫與閃避空間不足下的安全疑慮。

立委洪孟楷表示，已第一時間向交通部公路局反映地方意見，並規畫由立法院交通委員會於23日前往淡水及八里辦理地方考察，將機車道優化列入議程，要求主管機關提出完整評估與具體說明。他指出，淡江大橋為重大建設，通車前應透過實地模擬，包括事故發生時的救援動線與疏散機制，確保安全無虞。

議員鄭宇恩則指出，淡江大橋機車道寬度約2.5公尺，僅能容納單一機車通行，一旦發生事故，後方車流勢必受阻，需等待排除，已引發民眾討論。她呼籲公路局儘速與機車騎士及在地居民溝通，檢視現行規畫，尋求兼顧不同車速需求的方案。

台灣機車路權促進會理事長黃柏岳表示，淡江大橋機車道爭議核心在於車種分流與車道配置未能回應實際需求。他指出，目前機車道寬度約2.5公尺，採單一車道設計，騎士無法超車，一旦前方車輛減速或發生事故，後方車流將難以疏解。他認為，若考量速率差異與安全問題，應透過速限管理或交通設施改善，而非僅以單一道路設計限制通行，並建議重新檢討車道配置與分流方式，以提升整體通行效率與安全性。

對此，交通部公路局表示，淡江大橋屬台61線快速公路系統，原本規定禁行機車，現行已在規範允許下設置機車專用道，並採實體分隔設計，車道寬度為2.5公尺，符合公路路線設計規範。公路局指出，已成立通車前安全諮詢小組，邀集外部專家學者進行檢視與優化，持續評估相關設計與配套措施。