淡江大橋變雙塔？海關碼頭海報誤植挨批 將下架檢討

有網友在社群平台發文質疑淡水海關碼頭活動宣傳海報淡江大橋圖像錯誤，引發討論。淡水古蹟博物館表示，已要求廠商全面撤除錯誤素材並檢討製作流程；民代則批評，事件反映廠商製作與審核機制仍有缺失，要求文化局加強監督。

有網友在Threads發文指出，海關碼頭自文化局委外經營後，「環境變極差、多了許多慘不忍睹的廣告」，失去過往悠閒氛圍；近期活動海報更將原為單塔不對稱的淡江大橋誤植為雙塔，直言「連長什麼樣子都不知道」，呼籲文化局應負起監督責任。

淡水古蹟博物館表示，針對海報圖像與實際樣貌不符，已第一時間要求廠商下架並更正，並將強化對外包廠商的督導與審核機制，確保宣傳內容正確，避免誤導民眾。

新北市議員陳偉杰則表示，近期接獲不少市民反映，海關碼頭委外營運後整體環境品質下滑，部分招牌與廣告與古蹟景觀格格不入，原有悠閒氛圍逐漸消失。他指出，海關碼頭是淡水重要文化休憩空間，若因過度商業化影響景觀，恐降低遊客體驗。

針對海報錯誤，陳偉杰認為，顯示廠商對地方地標掌握不足，既然承攬文化空間經營，應對資訊正確性與視覺品質負起更高責任。他表示，將進一步了解營運契約與管理情況，並要求文化局加強監督，在商業經營與景觀維護間取得平衡。

貼文也引發網友留言，有人痛批海報「連自己拍照給AI做都不肯」，也有民眾批評廠商不用心，認為不僅文宣出錯，園區整體環境也顯得雜亂，呼籲市府加強把關。