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推乘車碼使用率低 議員曝兩關鍵怒轟政策做半套 北市府曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府今年起推動手機掃「乘車碼」搭車，但卻無法扣抵 TPASS定期票與敬老愛心卡點數，導致使用率公車僅 0.83%、捷運僅1.45%，議員認為，既然要推數位化，不應用做半套政策來虛應故事。圖／北捷提供
北市府今年起推動手機掃「乘車碼」搭車，但卻無法扣抵 TPASS定期票與敬老愛心卡點數，導致使用率公車僅 0.83%、捷運僅1.45%，議員認為，既然要推數位化，不應用做半套政策來虛應故事。圖／北捷提供

北市府今年起推動手機掃「乘車碼」搭車，但卻無法扣抵 TPASS定期票與敬老愛心卡點數，導致使用率公車僅 0.83%、捷運僅1.45%，議員認為，既然要推數位化，不應用做半套政策來虛應故事，呼籲多數民眾需求。市府允諾將邀集相關局處，找出困難點並分階段實施，突破技術障礙。

根據統計，北捷日常通勤以TPASS定期票與敬老愛心卡點數，兩大族群佔了搭車人口近五成，然而北捷今年初上路讓乘客可透過「QR 乘車碼」出門只要帶手機就可以搭捷運，提升支付便利性與多元化，然而上路至今乘車碼使用率確十分低公車僅 0.83%、捷運僅1.45%。

議員王欣儀發現，使用率低迷主要原因，是TPASS定期票與敬老愛心卡點數民眾無法使用乘車碼扣抵，完全被制度排除在外，更有長者抱怨，若使用乘車碼搭捷運或公車，原本半價的車資優惠會變回「原價」，市府聲稱分不出戶籍，但她質疑，電子支付是實名制，身分驗證技術並非做不到，痛批市府不是做不到而是不想解決，讓長輩淪為二等公民。

王欣儀表示，曾詢問市府能否研擬敬老愛心點數是否能夠綁定手機扣抵，然而社會局卻僅稱71處運動、藝文等場館缺乏掃碼設備，導致推動困難，然而根據統計敬老點數用於運動、藝文場館長輩不到1%，逾9成仍用於搭乘大眾運輸，用這理由推托就是行政怠惰，呼籲市府應重視長輩與身障者的「數位平權」不應被技術細節犧牲。

社會局表示，由於敬老愛心卡點數及持卡人資料為寫入敬老愛心卡晶片內，爰需持實體卡對應讀卡機始可扣點，也有長者傾向持有實體卡證，但隨智慧型手機普及電子支付確實是未來趨勢，但因涉及跨縣市政策推動、許多系統規畫修正及龐大建置經費，將與相關局處研議，於未來政策規畫時納處理方向。

市府秘書長王玉芬也說，將立即召集各相關單位共同研議，找出困難點並分階段實施。針對捷運掃碼無法辨識戶籍而扣全票的問題，也會納入跨局處討論，想辦法突破程式技術障礙。

北市府 公車 捷運

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