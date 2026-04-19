耗水費貴？林口電廠故障翡翠水庫發電救急 消耗400萬人一天用水

北市翡翠水庫管理局去年函文台電要求收「耗水補償費」，經濟部稱翡翠水庫配合民生用水才放水發電「一水多用沒浪費」，並質疑怎要額外加收台電相當於每度電12.5元的耗水費？翡管局今秀出數據表示，翡翠水庫額外支援台電，救急一小時發電，相當要耗掉115座國際標準游泳池的水量。

翡管局長林裕益表示，以去年台電林口火力電廠機組故障為例，翡翠水庫支援台電救急兩天共4小時（每天支援2小時），共耗水115萬2000噸，相當460座國際標準游泳池的水量；去年台電林口火力電廠故障，翡翠水庫支援救急所耗掉的水量，相當153萬戶家庭一天用水量，也相當400萬人口一天生活用水。

台電與翡翠水庫管理局針對水庫發電收益近期爭議持續延燒。經濟部透過臉書貼文反擊，表示翡翠水庫配合民生用水才放水發電，一水多用沒浪費，表示翡翠水庫是以民生供水為主、發電為輔，發電尾水儲存在下游壩堰供民生使用，「一水多用並沒浪費！」

翡管局今天表示，每當緊急支援台電的臨時調度發電，水庫就得在短時間內，放出遠超民生用水需求的水量，下游沒有足以儲存這麼巨量排水的設施、只能白白排入河川海洋，此類緊急排水勢必浪費大量珍貴的民生水資源，因此水庫參考監察院查核意見，希望向台電的臨時調度發電開徵耗水費。

翡管局長林裕益指出，翡翠水庫額外支援台電，水力發電每小時須耗水28.8萬噸。國際標準游泳池一座2500噸水量，救急一小時發電，相當要耗掉115座國際標準游泳池的水量。