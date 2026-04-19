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經濟部稱翡翠水庫發電耗水費太貴 蔣萬安：台電來議價可討論

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動。記者林麗玉／攝影

北市翡翠水庫管理局去年函文台電要求收「耗水補償費」，經濟部稱翡翠水庫配合民生用水才放水發電，一水多用沒浪費，並質疑怎要額外加收台電相當於每度電12.5元的耗水費？北市長蔣萬安今表示，耗水費費率也是經濟部所訂定，台電若有意願議價，翡翠水庫會願意跟他們討論。

台電與翡翠水庫管理局針對水庫發電收益近期爭議持續延燒。台電近3年9次臨時向翡翠水庫申請延長水力發電時數，遭監察院糾正計費費率偏低，翡翠水庫管理局7度向台電協商，加收每度3元「耗水補償費」卻遭台電拒絕，翡管局決定將不再支援台電臨時調度。

蔣萬安今天上午北市115年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動，媒體問蔣，對於經濟部表示一水多用沒浪費，並稱耗水費太貴了。蔣萬安說，翡翠水庫已經對外說明，耗水費費率也是中央經濟部所訂定的標準，所以台電如果有意願議價，水庫也會願意來跟他們討論。

北市 監察院 經濟部

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