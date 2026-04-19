三峽碧螺春評鑑出爐 傳承六代老茶行第18度奪特等獎

115年度全國首場春茶評鑑在「台灣綠茶故鄉」三峽登場，三峽區農會辦螺春綠茶評鑑，經過一番激戰，特等獎由天芳茶行黃正忠脫穎而出，展現碧螺春鮮爽帶綠豆香的風味。傳承六代的茶行，展現硬實力。

三峽是全台唯一辦理綠茶評鑑的茶葉產區，所產碧螺春屬於不發酵綠茶，茶農採用三峽特有的「青心柑仔」茶樹品種，在清明前後手工採摘一心二葉的嫩芽。在經歷短時間萎凋後迅速炒菁，藉此停止茶葉發酵氧化，完美鎖住碧螺春爽口的風味。

成茶的外觀翠綠帶白毫，呈現蜷曲螺狀，沖泡後茶湯碧綠澄澈、口感鮮活，尤其富有特殊的綠豆香氣。春季碧螺春綠茶評鑑由農業部茶及飲料作物改良場科長林金池及助理研究員張正桓擔任評審，品評項目涵蓋茶乾外型、茶湯的色澤、香氣、滋味及浸泡後的葉底等項目，依照品質評定特等、頭等、金獎、銀獎及優良共5等次。

賽事特等獎由天芳茶行黃正忠從163點茶品中拔得頭籌，評審表示茶農持續發揮精湛的製茶技術，入圍茶樣皆富有春茶的鮮爽甘甜，其中特等獎茶乾緊結、白毫明顯，湯色碧綠清澈明亮，帶有綠豆、茉莉花及冰糖甜香，滋味滑順細膩，風味極佳。

茶農黃正忠和兒子黃耀寬一同經營天芳茶行，已傳承6代，第18度奪回碧螺春特等獎榮耀，更一舉囊括所有頭等獎次，再次打響百年老店名號。

天芳茶行選用三峽本地的「青心柑仔」茶菁製作碧螺春綠茶、龍井茶及蜜香紅茶，守護傳統的同時，茶園也導入裝設太陽能蟲害防治設備，落實田間智慧管理，同時農閒期辦理食農教育製茶體驗，並與三峽農會聯手透過速萃加工技術開發手搖茶品，開創茶產業多元附加價值。

返鄉習茶近10年的黃耀寬分享到，製茶要依每批茶菁的狀況微調製程，本季清明前夕天候較溫暖、茶菁溼度較低時，便透過厚鋪茶菁減緩萎凋走水的速度，避免轉化出不理想的風味，挑撿茶乾階段更是仰賴連假期間挑燈夜戰，全家總動員撿選茶枝，才能在沖泡碧螺春時，展現最為清爽鮮甜的風味。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，三峽是台灣最主要的專業綠茶產區，得天獨厚的風土環境與百年製茶的職人精神，孕育出滋味絕佳的好茶。三峽碧螺春綠茶是全臺首波上市的春茶，茶樹歷經冬季的生長，香氣特別飽滿且富有層次，不僅風味鮮爽，更保有綠茶多酚、茶氨酸、維他命C等豐富營養成分，是炎炎夏日袪熱解渴的最佳飲品。

茶農黃正忠（右）和兒子黃耀寬一同經營天芳茶行，已傳承6代，第18度奪回碧螺春特等獎榮耀，更一舉囊括所有頭等獎次，再次打響百年老店名號。圖／新北市農業局提供

茶農黃正忠（左）和兒子黃耀寬一同經營天芳茶行，已傳承6代，第18度奪回碧螺春特等獎榮耀，更一舉囊括所有頭等獎次，再次打響百年老店名號。圖／新北市農業局提供