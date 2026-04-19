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芥菜種會「多走一哩路」串連全台 最終場回孫理蓮紀念營地

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
芥菜種會「用愛串聯全台x多走一哩路」健走活動，約有400名親子熱情參與。圖／基督教芥菜種會提供
芥菜種會「用愛串聯全台x多走一哩路」健走活動，約有400名親子熱情參與。圖／基督教芥菜種會提供

1965年，基督教芥菜種會創辦人孫理蓮在新北萬里山腰設立營地，讓貧困與失親的孩子也能走進自然，在陪伴中經驗接納與成長。60年來，孫理蓮紀念營地延續這份初衷，見證許多生命的改變。

芥菜種會昨在營地辦「用愛串聯全台×多走一哩路」活動，以「每一步都是愛」為主題，邀請認養家庭與民眾走入據點，透過歷史影像與MR互動體驗，拉近親子關係，讓關心兒少的行動回到家庭之中。

芥菜種會董事長蔡仁松表示，照顧者長期累積工作、經濟與照顧壓力，容易使家庭支持系統逐漸失衡，進而影響孩子的成長與照顧關係。為回應此一需求，「用愛串聯全台×多走一哩路」系列活動在全台舉辦6場次，陸續在新北樹林、南投埔里、高雄、台東關山及花蓮光復等地舉行，昨最終場到萬里，將台灣的愛串連起來。

蔡仁松表示，回到營地這個最初陪伴孩子的地方，更能看見一路走來在各地累積的愛與足跡，意義深遠。現場許多親子一同闖關、互動與牽手同行，讓人看見家庭關係在陪伴中慢慢修復。

認養家庭的照顧者小琪（化名）獨力扶養12歲的孩子，過去長期從事多份兼職維生，在工作奔波下難以兼顧教養與陪伴。她道出心境說「有一段時間，我常覺得，好像只剩下自己一個人在撐。」感謝芥菜種會提供認養金跟生活物資等協助，以及社工與志工的陪伴，遇到租屋及孩子就學教養等問題，不再是孤軍奮戰。如今小琪找到一份穩定工作，生活逐漸穩定，並透過參與「新春圍爐」及「多走一哩路」活動，拉近與孩子間的情感連結。

營地具有特殊歷史意義，是許多「芥菜籽」受助者的童年時美好的回憶。現已轉型支持脆弱家庭的「習藝所」，培力主要照顧者擁有技能，創造餐飲咖啡、製作冷凍包食品與水工水餃等工作機會。這正是芥菜種會社企「以工帶振」的服務理念，讓家庭能靠自己雙手，有尊嚴的重拾生活，在兼顧家庭照顧與經濟需要的同時邁向自立。

活動中，蔡仁松董事長偕同芥菜籽林宜洲，在孫師母銅像旁進行芥菜樹的種植儀式，象徵延續「哪裡有需要，就往那裡去」的助人使命。現場規畫親子闖關活動與「習藝成果市集」，展示歷年培力成果及芥菜種會社企的「習得商品」，呈現家庭建立收入來源的過程，讓民眾看見從扶助走向穩定生活的轉變。

支持此次愛心行動的企業眾多，包括眠豆腐有限公司、葉羽運動企業有限公司、建智文理語文補習班、鍋寶股份有限公司、恒平地產管理顧問有限公司、佳格食品股份有限公司、公勝保險經紀人股份有限公司、華元食品股份有限公司、元進莊企業股份有限公司、韋克有限公司、sNug給足呵護科技健康襪及維他露基金會等企業響應，共同支持脆弱家庭，重新點燃每一個家庭的盼望，讓「多走一哩路」成為愛的行動。

芥菜種會董事長蔡仁松（左）與「芥菜籽」（受助者）舉行種植儀式，盼延續創辦人孫理蓮精神。圖／基督教芥菜種會提供
芥菜種會董事長蔡仁松（左）與「芥菜籽」（受助者）舉行種植儀式，盼延續創辦人孫理蓮精神。圖／基督教芥菜種會提供

參與民眾沿著健走路線完成闖關活動，現場歡笑聲不斷。圖／基督教芥菜種會提供
參與民眾沿著健走路線完成闖關活動，現場歡笑聲不斷。圖／基督教芥菜種會提供

現場設置「習藝成果市集」，販售芥菜種會的「習得」商品，展現以工帶振的能量。圖／基督教芥菜種會提供
現場設置「習藝成果市集」，販售芥菜種會的「習得」商品，展現以工帶振的能量。圖／基督教芥菜種會提供

單親媽小琪（化名）感謝芥菜種會的陪伴，鼓舞她能堅強走下去。圖／基督教芥菜種會提供
單親媽小琪（化名）感謝芥菜種會的陪伴，鼓舞她能堅強走下去。圖／基督教芥菜種會提供

董事長 新北 照顧者

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