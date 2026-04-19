串聯龜山林口捷運「新桃林線」可行性評估將送審 地方促公車先上路

新北市與桃園市共同合作推動串聯桃園龜山與新北林口的捷運「新桃林線」正展開可行性研究評估中，預計今年就會送中央審議。新北市議員李宇翔在議會質詢指出，捷運三鶯線等路線在通車前就已推出捷運先導公車培養運量，新桃林線卻還沒看到。交通局長鍾鳴時指出，先導公車會待路線確定就會展開研議與規畫。

桃園龜山與新北林口近年發展迅速，人口與交通需求大增，新北與桃園合作，將桃園捷運長庚線、新北捷運林口線合併為「新桃林線」，全長29公里，採輕軌系統，規畫32站，通勤尖峰能比開車節省40分鐘車程，計畫可行性研究拚今年送中央審查，目標2039年通車。

新北市議員李宇翔指出，市府已對外發布路線方向，並舉辦說明會蒐集地方意見，但他早在上個會期就要求交通局與捷運局針對「先導公車」評估，當時承諾3個月內提出方案，如今期限已過卻仍未見具體進展。

李宇翔強調，先導公車不僅是捷運通車前的重要配套，更是培養運量與民眾搭乘習慣的關鍵工具，他以三鶯線為例指出，該線路線推動先導公車，至今歷經長達15年培養期，累積服務超過6667萬人次，顯示前期運輸規劃的重要性，新桃林線的先導公車推動卻還沒看到。

李宇翔也說，新桃林線既已確定合作，應朝單一系統整體規畫，不應出現龜山、林口各自發展、形成「一線兩制」的情況，否則未來恐影響運輸效率與使用便利，呼籲市府應盡速彙整意見、明確對外說明推動時程，特別是先導公車的規畫與試辦期程，應在現階段就啟動。

交通局長鍾鳴時指出，先導公車都是在捷運路線定案後才會開始推動，當初三鶯線周邊有許多條路線已經核定，才會有相關先導公車推行。

捷運局表示，新桃林線目前正在可行性評估階段，預計今年送中央審議，新桃林路線結合，就是希望能夠系統結合，一車從醒吾可以直接搭到桃園火車站，都會有相關系統整合與機廠共用等合作。