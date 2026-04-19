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舊照曝...蔣萬安任立委曾響應待用餐 議員提議敬老點數可這麼用

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安曾在當立委期間，響應民間「愛心待用餐」，發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫。資料照片。圖／蔣萬安辦公室提供
台北市長蔣萬安曾在當立委期間，響應民間「愛心待用餐」，發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫。資料照片。圖／蔣萬安辦公室提供

北市敬老愛心卡今年七月就要從480點增加到600點，不過長者卻僅有8%每個月可以使用完，北市議員徐弘庭建議，若長者點數用不完，應開放買愛心社福團體商品，或可做愛心提供店家待用餐等經費使用，讓善可以循環。

市長蔣萬安擔任立委時，曾響應民間「愛心待用餐」，發起「安心挺你 X 用愛餐一咖」串連計畫。徐弘庭表示，台北市的敬老愛心卡每年編列預算約20億元，根本都沒有足額編列，若每個月480點足額編列預算約需要40億元，僅編列五成左右。另外，從敬老卡的使用點數狀況看，約55%的長者用不到2百點，建議北市社會局應該找出每個月能用完480點、8%的長者使用習慣，還有年齡層為何？

徐也建議，若多數長者敬老卡點數用不完，北市府應該研議開放買愛心社福團體商品，如愛心庇護工場等，甚至可以研議提供給店家作為待用餐等使用，提供出來給需要幫助的人，就可以做到愛心路上的最後一哩路，也可以透過長者出來使用點數增加「訪視」機會。

徐說，將敬老卡點數開放到更多社福場域使用，以今年7月敬老卡要增加到600點，目前55%的長者用不到200點，等同這400點可以進入到待用餐，市府只要進一步確保愛心不會被濫用，就會是一個「善的循環」，市府應該進一步研議討論。

北市社會局長姚淑文表示，悠遊卡公司應該要授權資料給社會局分析，讓社會局分析長者怎麼使用敬老卡點數，包括使用的習慣、年紀等，議員提出的點數提供出來給其他社福使用，這部分因涉及到整體預算，會後續進一部研議討論。

北市 徐弘庭 蔣萬安

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