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毛孩善終有譜？ 寵物殯葬專區 北市允評估

聯合報／ 記者楊正海邱書昱江婉儀／連線報導

非法業者處理寵物殯葬漫天喊價，北市議員疾呼設「寵物專用焚化爐」，也建議雙北共同開發合法寵物殯葬專區，市長蔣萬安允評估，新北動保處也稱會加強輔導和管理業者，但動物、殯葬主管機關分屬農業部、內政部，有官員直言，恐需要地方政府與中央討論兩者法規等問題。

全台合法的寵物殯葬業者稀缺，日前動保處堆屍畫面令許多人震撼，有飼主表示，由於北市沒有寵物殯葬，家中狗狗過世後，就只能找往新北市寵物殯葬業者尋覓，當時找到離家相對較近的林口，火化後樹葬的儀式，經費加總落在六千元，也不清楚業者是否合法。

北市議員陳炳甫也表示，在缺乏合法管道的情況下，市府殯葬處正規畫預計新建十二 座焚化設施，市府要面對問題，研議將其中做為寵物專用焚化爐；也建議應透過北北基桃合作平台，共同開發合法的寵物殯葬專區，打破現在民間業者壟斷的亂象。

蔣萬安指出，將請動保處與殯葬管理處等相關局處共同檢討，評估長期硬體規畫與預算編列。

市府官員指出，寵物跟農業部有關，殯葬是內政部，屬不同體系，北市殯葬業的相關法令，都是規範人的殯儀事項，雖然寵物殯葬議題很多人關注，但殯葬管理條例不規範寵物，需地方政府與中央討論。

北市動保處收容組長華心惠表示，目前與殯葬處研議第二殯儀館設置動物焚化設施的可行性，但涉及兩處本身的法規，包含地目、用途、殯葬服務等，都仍需要再討論研議。

新北動保處表示，寵物屍體現行處理方式，動保處提供設籍新北市已完成寵物登記的犬貓免費集體火化服務，可將寵物屍體交由動保處或委託民間業者火化處理。

新北動保處說，考量國內寵物殯葬產業尚在發展階段，目前尚無專法規範，多數業者仍屬輔導合法化過程中，已持續加強業者輔導與管理。

北市 蔣萬安 農業部

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