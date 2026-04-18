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淡江大橋通車前7千名跑者首發登橋 收納世界指標建築與觀音山落日

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
淡江大橋通車系列路跑。圖／公路局提供
淡江大橋通車系列路跑。圖／公路局提供

北台灣年度最受矚目的重大建設淡江大橋（Danjiang Bridge）將於5月12日正式通車。在正式開放通車前，於本月18日及19日分別舉辦「路跑」及「自行車」活動，2天活動共吸引近萬人參加。今日首登場路跑於下午起跑，7000位跑者一次收納世界指標建築美學與觀音山落日美景，第一次踏上淡江大橋的民眾莫不讚嘆這一生一次的機會，現場氣氛熱烈，成為近期最具話題的城市盛事。

今日路跑活動於下午起跑，讓跑者在橋面上親身感受光影變化。隨著夕陽緩緩西下，金色餘暉灑落淡水河出海口，整座淡江大橋宛如一條通往光的道路。不少參與民眾紛紛駐足拍照、分享社群，直呼「這是此生最浪漫的一場路跑」、「邊跑邊看夕陽真的太值得」，活動畫面在網路上快速擴散。

交通部長陳世凱表示，淡江大橋是極具意義的國家建設，讓民眾能用雙腳親自感受這座「全球最長單塔不對稱斜張橋」的壯闊，未來更將與台北 101 齊名，成為向國際展示的台灣新地標；新北市副市長朱惕之指出，透過中央與地方攜手合作，大橋不僅讓兩地交通更為便利，更結合淡水夕陽美景帶動觀光，讓生活圈機能全面升級。

此外，為讓在地居民也能共同參與這場屬於淡水與八里的重要時刻，主辦單位特別串聯在地資源，邀請里長、社區發展協會及體育會等團體共同投入活動執行，不僅協助現場服務與動線引導，更組成熱情啦啦隊沿線為跑者加油打氣。從補給站到終點區，處處可見在地居民的身影，以最真誠的笑容迎接每一位參與者，讓不少跑者感動表示「不只是來跑一場活動，而是被整個城市歡迎」。

活動最終在絢爛煙火中劃下完美句點。夜幕低垂時，煙火自河岸綻放，與橋體燈光及河面倒影交織，為這場結合運動、景觀與城市榮耀的活動留下最震撼的收尾，也象徵淡江大橋即將正式啟用的新篇章。

淡江大橋橫跨淡水河出海口，以工程美學結合自然景觀，被譽為北台灣最具代表性的海上地標，通車前亦有其他系列活動，邀請民眾走訪淡水與八里，感受春季最具魅力的濱海旅遊體驗。主辦單位表示，淡江大橋未來不僅是交通建設，更將成為融合觀光、生活與城市記憶的重要場域，吸引國內外旅客前來朝聖，打造台灣新的國際級地標。

淡江大橋通車系列路跑。圖／公路局提供
淡江大橋通車系列路跑。圖／公路局提供

淡水 台北 淡江大橋

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