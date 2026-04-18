新北運動熱區全面升級 「團課新模式」報名就上12周課程

廣受民眾喜愛的「2026新北運動熱區」今年全面升級，以「一起跑．剛剛好」為主軸熱血回歸，活動版圖由15區擴大至25個行政區，打造橫跨全市的運動網絡，從都會到山海、從年輕到樂齡，邀請市民一同動起來，參與近1千小時免費運動課程，讓運動成為日常生活的一部分。

新北市體育局表示，今年運動熱區以「運動在地化」為核心精神，將課程深入里辦公處、市民活動中心及校園場域，讓市民「走出家門就能運動」。課程也全面升級，從過去單次體驗，轉為「連續12周系統訓練」，並導入體適能前、後測機制，協助學員掌握身體變化與進步軌跡，逐步建立穩定且長期的運動習慣。

今年課程內容更加多元，結合各區在地特色，讓運動不只是流汗，更是一場結合生活與文化的體驗。從瑞芳舊輕便車道、五股守讓堂的走讀運動，到坪林觀魚步道健走，讓民眾在山海之間釋放身心；針對樂齡族群規劃舒活瑜珈等課程，透過溫和伸展提升身體機能與生活品質。配合母親節亦推出「媽媽放鬆操」主題活動，讓市民在忙碌生活中找到紓壓與放鬆的節奏。

在專業師資方面，今年邀請多位頂尖運動選手與人氣教練深入社區，與市民近距離互動，包括羽球名將白馭珀、排球國手楊孟樺、籃球選手李吟娸，以及深受長者喜愛的徐棟英，透過主題日活動帶領民眾體驗運動樂趣，進一步提升參與動機。

體育局說，最受歡迎的跑班課程也將陸續登場，蘆洲區、土城區及林口區推出超慢跑、健走與田徑課程，由專業教練指導跑姿、呼吸與配速，並結合微風運河、希望之河及林口第二運動公園等場域進行戶外實戰體驗，讓市民在城市中跑出健康與活力。25區課程將在4月至7月陸續開課，首波報名在今日開放，名額有限額滿為止。