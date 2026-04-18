淡江大橋路跑陳世凱鳴笛 7000人參與見證

新北市淡江大橋路跑今天登場，吸引約7000人參與，跑者在交通部長陳世凱與新北市副市長朱惕之鳴笛後起跑，一路沿淡水河畔前行，飽覽觀音山景，提前見證重大建設啟用前風貌。

銜接新北市淡水與八里的淡江大橋將於5月12日通車，中央與市府規劃多項活動暖身，路跑活動今天登場。下午天氣不錯，跑者普遍反映體感良好。

賽事分為21公里新市鎮探索組、10公里輕軌繞行組及5公里大橋漫遊組，共開放7000名額，去年11月開放報名即在5分鐘內額滿，由於淡水、八里部分民眾未能報名，一度引發議論。

活動採分梯次起跑，跑者身穿紫色跑衣沿線前進，右側為淡水河景，淡江大橋橫跨河口，是世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋，壯闊景致成為活動亮點。

陳世凱致詞表示，淡江大橋未來將成為台灣重要地標之一，盼跑者化身宣傳大使，分享沿線美景；並感謝中央與新北市府合作及工程人員克服氣候挑戰，推動建設如期完成。

朱惕之指出，大橋除車行功能外，也預留八里輕軌路廊，未來可串聯兩岸交通與觀光，期盼民眾透過活動感受河岸風光與城市發展。

主辦單位表示，後續將於4月19日舉辦自行車活動、4月25日「好朋友來瞧橋」、4月26日「在一起，走上橋」、5月2日星空音樂會、5月3日「我和大橋在一起」，及5月9日「感恩美好之夜」，持續為正式通車暖場。

此外，因淡水端停車空間有限，主辦單位協調淡海輕軌加開班次，並於八里端提供接駁服務；今天適逢淡水福佑宮遶境，警方也實施交通管制與疏導。