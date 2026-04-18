快訊

再改口！怒轟美國拒解封波灣港口 伊朗軍方：荷莫茲將恢復「嚴格管控」

日職／徐若熙依原訂計畫降二軍調整 軟銀教頭：能應付比賽就回到輪值

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋路跑陳世凱鳴笛 7000人參與見證

中央社／ 新北18日電

新北市淡江大橋路跑今天登場，吸引約7000人參與，跑者在交通部長陳世凱與新北市副市長朱惕之鳴笛後起跑，一路沿淡水河畔前行，飽覽觀音山景，提前見證重大建設啟用前風貌。

銜接新北市淡水與八里的淡江大橋將於5月12日通車，中央與市府規劃多項活動暖身，路跑活動今天登場。下午天氣不錯，跑者普遍反映體感良好。

賽事分為21公里新市鎮探索組、10公里輕軌繞行組及5公里大橋漫遊組，共開放7000名額，去年11月開放報名即在5分鐘內額滿，由於淡水、八里部分民眾未能報名，一度引發議論。

活動採分梯次起跑，跑者身穿紫色跑衣沿線前進，右側為淡水河景，淡江大橋橫跨河口，是世界最大跨距的單塔不對稱斜張橋，壯闊景致成為活動亮點。

陳世凱致詞表示，淡江大橋未來將成為台灣重要地標之一，盼跑者化身宣傳大使，分享沿線美景；並感謝中央與新北市府合作及工程人員克服氣候挑戰，推動建設如期完成。

朱惕之指出，大橋除車行功能外，也預留八里輕軌路廊，未來可串聯兩岸交通與觀光，期盼民眾透過活動感受河岸風光與城市發展。

主辦單位表示，後續將於4月19日舉辦自行車活動、4月25日「好朋友來瞧橋」、4月26日「在一起，走上橋」、5月2日星空音樂會、5月3日「我和大橋在一起」，及5月9日「感恩美好之夜」，持續為正式通車暖場。

此外，因淡水端停車空間有限，主辦單位協調淡海輕軌加開班次，並於八里端提供接駁服務；今天適逢淡水福佑宮遶境，警方也實施交通管制與疏導。

交通部長 淡江大橋 陳世凱

延伸閱讀

淡江大橋萬人登橋 侯友宜李四川蘇巧慧同框見證

淡江大橋工程美學展5月登場 4月25日開始免費預約報名

影／淡江大橋通車在即 新北市府首度舉辦萬人上橋「漫步」活動

與李四川、蘇巧慧淡江大橋活動同台 侯友宜：中央地方努力成果

相關新聞

新北桐花祭開跑 侯友宜與「發桐醬」同台帶路 五月雪浪漫席捲七大區

春意盎然，雪白桐花提前綻放。2026新北市客家桐花祭」今天在土城區捷運海山站廣場揭幕，市長侯友宜宣布新北桐花祭開跑，新北客家局辦桐花健行從4月18日至5月2日，7條路線共33個梯次，在桐花盛開時節，讓更多看見客家、桐花及新北人文。

告別二手菸！西門町這3處負壓吸菸室開工

台北市長蔣萬安力推打造無菸城市，在北市府與衛福部溝通後，達共識能於戶外設立吸菸室。北市研考會主委殷瑋今在臉書貼出影片，他到西門町設置負壓式吸菸室的工地視察，他說，西門會有三處吸菸室，讓吸菸與非吸菸者能分流。

2026綠色博覽會新北周開跑 新北市民入園享百元門票優惠

新北市農業局與宜蘭縣政府合作辦理「2026宜蘭綠色博覽會」，設置「新北永續」展區，現場除了可以買到精選新北農漁特產伴手禮，4月20日至4月26日是新北周，新北市民入園享100元優惠門票，25、26日還可以參加惜食品茶DIY系列體驗活動。

北投母親之河磺港溪重生！蔣萬安：全台首創「還地於河」

台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動，台北市長蔣萬安指出，今天是「北投母親之河」磺港溪重新獲得生命的重要時刻，是第一個率全國之先，透過都市計畫變更來進行的「還地於河」改造工程，提高防洪韌性，兼具生態友善。

勿讓神明等！議員建議北市集中燒紙錢設「高效專爐」

北市府力推「金銀紙錢集中焚燒」政策，但大型焚化爐需累積一定的量才能啟動，無法滿足宗教「儀軌」須當天燒化的時效需求，有信眾被迫赴外縣市燒化。議員王欣儀建議市府在木柵及內湖焚化廠區內設置高效能「環保專用金爐」，民政局則表示會與環保局評估。

親子生態旅遊好去處 坪林茶鄉滿滿綠光現推螢光季

4月螢火蟲季，近日坪林夜晚被點點綠光點亮，坪林區公所舉辦「2026坪林螢光季」本周登場，今活動以「永續生態、多元體驗」為主軸，不僅有專業的賞螢導覽，更精心規劃手作體驗、螢光市集、樂園轉蛋機等限定活動，打造日夜皆宜的永續生態之旅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。