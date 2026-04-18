新北桐花祭開跑 侯友宜與「發桐醬」同台帶路 五月雪浪漫席捲七大區

春意盎然，雪白桐花提前綻放。2026新北市客家桐花祭」今天在土城區捷運海山站廣場揭幕，市長侯友宜宣布新北桐花祭開跑，新北客家局辦桐花健行從4月18日至5月2日，7條路線共33個梯次，在桐花盛開時節，讓更多看見客家、桐花及新北人文。

今年以「有福桐享共下行」為主題，年度專屬代言人「發桐醬」也在眾人期盼下現身，超萌形象吸引全場目光。現場融合跨世代音樂展演、美學市集與多元互動區，吸引大批民眾到場感受客家文化與自然景致交織的春日魅力。

侯友宜說，新北桐花祭從土城起源，發展至今已成為全國具代表性的文化觀光活動之一。每年桐花祭不僅吸引民眾走入山林賞花，也帶動地方觀光與產業發展。今年活動進一步結合青年創意與多元文化，希望讓更多民眾在參與過程中認識客家文化的生活樣貌。

新北客家局長劉冠吟說明，桐花祭自1997年土城朝山桐花節發展至今，已邁入第29年。透過生態導覽、藝文展演、客家美食與工藝體驗等，呈現客家文化與自然環境交融的特色，讓賞花不只是觀景，也是文化體驗。

此次活動規畫三大主題區，包含「聲音轉運站」、「桐花轉運站」與「童年轉運站」，結合舞台演出、手作體驗與闖關互動，營造文化與娛樂兼具的活動氛圍。

今天從土城主場活動起跑後，新北客家桐花祭將展開為期一個月的接力慶典。後續將由深坑、瑞芳、鶯歌、三芝、新店及石碇等區輪番上陣，各區將結合在地特色推出桐花健行與文化體驗活動，邀請民眾依據花況走訪不同行政區，探索新北山林的獨特風情。

新北市長侯友宜（後排左三）、客家局長劉冠吟（後排左二）、土城區長周晉平（後排右一）等人與樂利國小桐花小精靈，及代言人「發桐醬」合影。圖／新北市客家局提供

新北市長侯友宜說，新北桐花祭自土城起源，發展成為全國具代表性的文化觀光活動之一。圖／新北市客家局提供

2026新北市客家桐花祭今天登場，民眾熱情參與。圖／新北市客家局提供