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告別二手菸！西門町這3處負壓吸菸室開工
台北市長蔣萬安力推打造無菸城市，在北市府與衛福部溝通後，達共識能於戶外設立吸菸室。北市研考會主委殷瑋今在臉書貼出影片，他到西門町設置負壓式吸菸室的工地視察，他說，西門會有三處吸菸室，讓吸菸與非吸菸者能分流。
殷瑋在影片指出，西門錢櫃中華新館的前方，將來會設置第一個負壓式吸菸室，另外兩處則是在成都楊桃冰及屈臣氏西門門市前面的人行道，而屈臣氏則為小型機動吸菸室。每個站點間的距離差不多3到4分多鐘，目的是要達到吸菸和非吸菸能夠分流。
殷瑋說，目前在西門與中山商圈興建負壓吸菸室之外，未來信義路及敦化南北路也會推動綠籬吸菸區，朝向行人在城市散步時，都不會聞到二手菸為目標。
記者實地走訪西門錢櫃中華新館，工地位於西門捷運站4號出口後方，依據施工告示牌施工期間為116年3月31日。陳姓民眾表示，西門錢櫃在鬧區，所以不只晚上，有時下午就會開始出現人潮，也會有不少人就停在電話亭旁抽菸，若有了吸菸室，確實能達到吸菸與不吸菸的分流。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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