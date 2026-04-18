2026綠色博覽會新北周開跑 新北市民入園享百元門票優惠

新北市農業局與宜蘭縣政府合作辦理「2026宜蘭綠色博覽會」，設置「新北永續」展區，現場除了可以買到精選新北農漁特產伴手禮，4月20日至4月26日是新北周，新北市民入園享100元優惠門票，25、26日還可以參加惜食品茶DIY系列體驗活動。

農業局表示，今年宜蘭綠博物產館的新北永續展區，以「萬金挑選 新北好食力」為主題，嚴選超過50項新北農漁特產品，邀請遊客不僅在園區盡情探索體驗，也能在此帶走新北最具代表性的「食力」伴手禮，活動期間憑門票及物產館消費發票還可參加累計滿千登錄抽好禮活動。

今年綠博新北週將從4月20日開跑持續至26日，凡設籍於新北市的民眾，購票時出示身分證、健保卡等證明文件，即可享入園門票100元的優惠，平假日皆享優惠。在新北周周末推出限定體驗活動，包含25日的「包種茶米蒸糕」( 2場次，每場15人），及26日的「醬漬一口小鮑魚」( 3場次，每場15人）惜食DIY活動，使用格外品食材、當季農產品打造專屬手作小點心。

另4月25日亦開設新北特色茶品茶體驗( 2場次，每場次開放15人)，帶領民眾認識新北市文山包種茶、東方美人茶、蜜香紅茶、三峽碧螺春、石門鐵觀音及林口龍壽茶等，透過品飲提供民眾多元感官體驗。

今年度宜蘭綠色博覽會秉持過往的環境生態保育信念，以「The Gezhi Treasure 格致寶藏」為題，於3月28日至5月10日，在宜蘭縣武荖坑風景區結合18個精彩的永續共融主題展區，引導民眾在探究自然的過程中累積永續知識，從海洋、生態、文化、能源到農業，透過互動與展示裝置，在沉浸式體驗中探究萬物真理。

例如其中「蔚藍脈動」展區帶領遊客潛入海洋，探索三腳架魚、鮟鱇魚、蘇眉魚與偽虎鯨等生物；「未來電力公司」展區全新開發100種能源互動實驗教具，使能源知識轉化為看得見、摸得到、玩得懂的互動體驗；「鴨軸好戲」展區開闢「鴨子放養區」與「鴨鄉寶教室」，讓民眾近距離參與親手撿拾鴨蛋、醃製傳統鹹鴨蛋等體驗。

園區還有三處水陸遊戲體驗場共達19項「低碳親子遊戲設施」，除了廣受歡迎的人體陀螺儀、360度自行車與海龜彈跳外，新增織夢網、不倒翁、雙繩鞦韆、太空環等設施，讓遊客在肢體律動中領略環境友善與遊戲之樂。