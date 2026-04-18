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新北桐花祭揭幕邁入29年 賞花兼承傳客家文化

中央社／ 新北18日電

新北市客家桐花祭邁入第29年，今天在土城區揭幕，客家委員會主任秘書吳克能表示，在客庄舉辦桐花祭除了賞花、感恩山林大地賦予的豐盛，也期待藉由活動承傳客家語言及文化

2026新北市客家桐花祭今天於捷運海山站廣場揭幕，天氣良好，不少親子欣賞舞台演出、手作體驗與闖關互動。市長侯友宜、客家委員會主秘吳克能，新北市客家事務局長劉冠吟與局處首長統一穿客家特色唐裝出席。

吳克能全程以流利的「四縣腔」客語致詞表示，油桐原是榨桐油的經濟作物，但產業轉型後因山林美景而舉辦活動，將桐花節改為「桐花祭」主要是感謝山林孕育油桐樹滋養著子民。他笑稱，20年前辦活動時是黑頭髮的科長，現在已經是如油桐花般滿頭白髮了。

吳克能表示，客委會除補助親子活動，更希望承傳客家語言，尤其「講客語是令人驕傲的事」。他除稱讚侯友宜會說兩句應景的客家話，也透露自己不是客家人，但在各種場合都可用客語致詞，「說客語也不是很困難的事情，希望可以繼續承傳」。

吳克能的致詞博得現場鄉親熱烈掌聲。在場的市府客家事務局主秘巫宗仁也是非客家人、自學通過客語認證。

侯友宜表示，新北桐花祭每年吸引民眾走入山林賞花，也帶動地方觀光與產業發展，盼望藉此希望讓民眾認識客家文化的生活樣貌。

劉冠吟說，自1997年「土城朝山桐花節」至今已邁入第29年，透過生態導覽、藝文展演、客家美食與工藝體驗，讓活動不侷限於賞花。明天起還有33梯次健行活動，結合無痕山林推廣環境永續。

客家話 文化 客語 桐花祭

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