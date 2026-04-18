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北投母親之河磺港溪重生！蔣萬安：全台首創「還地於河」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動。圖／北市水利處提供
台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動。圖／北市水利處提供

台北北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動，台北市長蔣萬安指出，今天是「北投母親之河」磺港溪重新獲得生命的重要時刻，是第一個率全國之先，透過都市計畫變更來進行的「還地於河」改造工程，提高防洪韌性，兼具生態友善。

蔣萬安說，過去磺港溪是「三面光」的結構，也就是底層、兩側都是水泥包覆，當時為了防洪可以順利導水，但破壞了生態，他上任之後，積極跟地方溝通，在2023年順利動工，2年的時間改造，確實非常不一樣，也讓磺港溪融入市民日常生活當中，這是最重要的目的。

蔣萬安指出，這項工程獲得中央國家卓越建設獎的殊榮，讓磺港溪重新呼吸，規畫一個自然溪流，透過自然生態的工法、綠化、緩坡等各項的措施，所以這邊未來非常具有生態友善，結合旁邊景觀，他還看到兩隻小烏龜在自然的爬行。

另外，蔣萬安說，也整合旁邊的奇岩一號、二號的公園，同樣承擔防洪的任務，串接聯人行步道、自行車道，希望打造行人友善的空間，也方便所有的市民朋友可以來磺港溪旁遊憩、休閒、自然的放鬆。

北市水利處工務科指出，這項工程範圍涵蓋河道整治、橋梁景觀優化及節點空間營造，包括共月橋、希冀橋及造型涼亭、廣場等重要地標設施，透過整體設計語彙整合，塑造具獨特創意之景觀意象。

此外，工程期間也保留大量既有喬木落實生態永續發展並配合新植喬木、灌木多層次搭配，採取「四季皆開花、層次豐富、生態共融」原則，營造出全年具觀賞性之河岸景觀。

台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動。圖／北市水利處提供
台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動。圖／北市水利處提供

台北市長蔣萬安上午出席北投磺港溪再造工程竣工啟用及園遊活動。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安上午出席北投磺港溪再造工程竣工啟用及園遊活動。圖／北市府提供

台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動。圖／北市水利處提供
台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動。圖／北市水利處提供

台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動。圖／北市水利處提供
台北市北投磺港溪再造工程竣工，上午啟用並舉行園遊活動。圖／北市水利處提供

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