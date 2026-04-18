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勿讓神明等！議員建議北市集中燒紙錢設「高效專爐」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府為提升清明節祭祀環境優質化，在富德靈骨樓外收集掃墓民眾的紙錢，一起集中代焚，降低空氣汙染。報系資料照
台北市政府為提升清明節祭祀環境優質化，在富德靈骨樓外收集掃墓民眾的紙錢，一起集中代焚，降低空氣汙染。報系資料照

北市府力推「金銀紙錢集中焚燒」政策，但大型焚化爐需累積一定的量才能啟動，無法滿足宗教「儀軌」須當天燒化的時效需求，有信眾被迫赴外縣市燒化。議員王欣儀建議市府在木柵及內湖焚化廠區內設置高效能「環保專用金爐」，民政局則表示會與環保局評估。

王欣儀指出，此類專爐針對小規模量體設計，可開放宮廟或團體預約小貨車自運即時燒化，量約半個到一個小貨車的量，不僅能大幅提升宮廟配合集中燒化之意願，亦能透過專業過濾設備確保空氣品質優於露天燃燒。此外，廠區可依使用者付費原則酌收清潔管理費，在符合環保規範前提下，達成環境保護與文化傳承雙贏目標。

北市民政局指山出，會推動「香枝紙錢減量及集中焚燒」政策，在內湖焚化廠辦理紙錢「專爐專燒」且採不與一般垃圾混燒及分開貯存方式處理，同時內湖、北投及木柵3座焚化廠均設有神位，每年農曆7月前辦理「稟告祭拜」淨爐儀式」，強化信仰連結，讓市民安心配合政策。

至於有關焚化廠增設中小型環保專用金爐及提供「即時燒化」的建議，目前考量環保局焚化廠場地條件、設施設置及操作管理等專業，將再配合環保局評估。

環保局廢棄物處理管理科長鄭智文指出，環保局所屬三座垃圾焚化廠，現有空間都充分使用，沒有空間設置環保專用金爐。也建議如果民間單位基於民俗祭祀，有設置專用金爐的需求，可在符合空汙法相關規定下自行設置。

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