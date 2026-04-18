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全國最大森林市集24日登場 體會永續利用價值

中央社／ 台北18日電

農業部林業及自然保育署說，全國規模最大森林市集24日台北市圓山花博公園登場，集結超過50家品牌業者，有多元創意國產材木、竹精品及林下經濟好物，感受森林永續利用價值。

根據林業署發布新聞稿，森林市集24日到26日在花博公園入口廣場、環形廣場及花海廣場登場，以「森林時光機」為主題，透過表演、互動展覽、DIY工作坊與闖關遊戲，率民眾穿梭不同時空下的森林故事。

林業署說，市集展區規劃「山林製造」、「森鄰良品」、「永續森活」與「寓木於樂」主題，從生活選品、設計工藝到林下經濟應用，精選上百項優質台灣木竹商品，展現森林資源透過創意轉化走入日常，成為最有溫度生活提案。

林業署表示，今年推出呼應主題特色體驗活動，民眾完成指定任務，可現場製作「雨聲筒×森音時光機」，模擬雨滴落在大地上的天籟，將森林聲音饗宴收藏於手作之中。

此外，全新登場「木育體驗展」，結合大溪工藝之城「BUBU 跳恰恰」木飛車互動體驗，讓民眾參與將木育知識轉化為具體互動體驗，拉近人與森林距離。

林業署說，活動現場規劃音樂演出、親子互動舞台、木育體驗展、DIY手作及戶外裝置藝術，讓民眾在沉浸式體驗中，感受森林永續利用價值。

活動 農業部 林業署 花博

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